五月天揭驚喜！「人生無限」進電影院繼續唱

2018年12月09日 18:46 中時 尤嬿妮

五月天昨率師弟妹參與盛會。（相信音樂提供）

阿妹昨出席盛會。（EMI提供）

阿妹昨出席盛會。（EMI提供）

第12屆咪咕匯音樂盛典8日在上海舉行，五月天、張惠妹（阿妹）、周杰倫（周董）、蔡依林（Jolin）、莫文蔚、徐佳瑩、家家及蕭秉治等人輪番開唱；昨晚上海戶外氣溫接近零度，不僅下雪且風大，五月天以〈派對動物〉等歌熱力登場，不忘爆料冠佑最怕冷，逗笑歌迷；而剛完成112場「人生無限公司」巡演的五月天，聊起新年計劃，阿信驚喜透露《人生無限公司》3D電影即將上映，令粉絲期待。

近期仍休假中的阿妹，昨難得出席典禮，以《偷故事的人》拿下「專輯排行榜第一名」，並獲最佳串流藝人、女歌手、單曲、專輯等多項殊榮，阿妹表示自己已好久沒站在舞台上，「謝謝大家這麼喜歡這張專輯，到現在都還那麼支持」！特別的是，Jolin昨率8名舞者一連唱跳〈看我72變〉等5首歌揭幕，立刻炒熱現場氣氛，而周董則在節目後段才登台獻唱，「雙J」再次同場錯身。

除了五月天斬獲「年度最佳樂團」、「年度最佳華語號召力樂團」大獎，並以歌曲〈後來的我們〉奪得年度十大金曲榮譽，相信音樂旗下藝人，包括李劍青、家家及蕭秉治同樣收獲滿滿，近期忙於「仍是異鄉人」live巡演的李劍青，昨晚拿下「最佳人氣唱作人」，隨後家家美聲獻唱〈家家酒〉，並與彈奏鋼琴的蕭秉治合唱〈演員〉。

(中時 )