網紅力推「銀絲絹」面膜 打造完美發光肌

網紅面膜達人「葳葳」推出SilverLace 銀絲絹面膜。（葳葳提供）

友善列印
中時
網紅面膜達人「葳葳」推出SilverLace 銀絲絹面膜，敷完後臉部光澤感十足。（葳葳提供）
網紅面膜達人「葳葳」推出SilverLace 銀絲絹面膜。（葳葳提供）
網紅面膜達人「葳葳」推出SilverLace 銀絲絹面膜。（葳葳提供）

市售面膜百百款，如何選擇消費者傷透腦筋。網紅面膜達人「葳葳」首推最新品牌「晶葳」推出的SilverLace 銀絲絹面膜，經過實測，可穩定釋放遠紅外線，有效促進末梢血液循環，加強菁華液吸收效果，打造時下女生最愛發光肌。

「葳葳」提到，銀絲絹面膜是以台灣原產孟宗竹為材料，經過高溫炭化技術，精心燒製成竹炭，並以紡研所奈米關鍵技術，研磨成奈米級竹炭粉末，製成PET母粒，再抽成竹炭纖維中空綿。

她說，這種經奈米級研磨製成的竹炭紗，不僅結構緻密，孔隙多，且含有豐富礦物質與銀離子，能釋放遠紅外線，具有蓄熱保溫，除臭抗菌等功效，更可促進血液循環。

除良好服貼性，經過檢測結果，竹炭紗的遠紅外線升溫值可達8度以上，可有效提升皮膚表層溫度約2度體溫，除了加速末端血液流動，也加速毛孔對美容液的吸收，就算冬天使用也不怕冰涼。

另外外觀方面，銀絲絹面膜略帶銀黑色光澤，與一般的紙漿面膜、水織布面膜、羽絲絨面膜相比，擁有更高的質感，加上結合最新奈米科技銀離子，與採用water-jet水針纏結技術，不僅是市場全新開發的產品，在相關的測試報告中，也都通過嬰兒肌膚接觸、無染色釋出，無螢光劑、重金屬、甲筌及氯苯類等測試。

葳葳觀察目前市面上大多數的面膜，布膜只是菁華液的媒介，產品僅能訴求布膜的服貼性，並靠菁華液的化學作用來達成效果，身為一個愛美的女生，她不斷思考如何突破目前面膜產品的限制，在和團隊不斷溝通與研發下，花費8個月時間，並以她自身的敏感肌膚測試，終於成功推出兼具時尚與功效的新一代銀絲絹面膜，期待在市場引發一波搶購熱潮。

(中時 )

1186名逢甲校友接力開瓶創金氏世… 曾文水庫馬拉松賽 全馬女子組陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。