黃子佼睽違23年「深耕基層」 容祖兒北高趕場喊胃痛

2018年12月09日 18:45 中時 尤嬿妮

黃子佼昨連趕二場校園演出。（大鵬經紀提供）

黃子佼昨連趕二場校園演出。（大鵬經紀提供）

容祖兒昨連趕二場校園演出。（英皇娛樂提供）

容祖兒昨連趕二場校園演出。（英皇娛樂提供）

容祖兒昨連趕二場校園演出。（英皇娛樂提供）

校園活動是歌手累積歌迷最直接的方式之一，年底適逢發片旺季，不少藝人爭相唱進校園、與同學近距離互動；將於26日推出首張專輯《Life&Live》的黃子佼（佼佼），近期勤跑校園「深耕基層」，酬勞從每場數萬元主持費，比照歌手校園演出價碼，每場僅收數千元；面對台下17、8歲的學生，1988年出道的佼佼自嘲：「我跟你們（學生）碰面，是上輩子的事吧！」

已23年沒到校園開唱的佼佼，卸下主持人身份，將心態歸零當起歌壇新人，本月已接7場學校演唱，他8日連跑北一女及高雄科大，為求慎重，還事前請助理提到1小時到各校勘察休息帳篷、廁所位置，確保演出萬無一失；歷經主持大風大浪的佼佼，唱校園心情緊張，一有時間就趕緊背歌詞，就怕忘詞、落拍，佼佼說：「校園演唱多半沒有提字機，要靠自己，也沒時間彩排，上場後才知道音響狀態，只能靠臨場反應。」

佼佼主持工作經常忙到趕場，如今唱校園也「北高拼場」，昨一唱完北一女校慶，他直奔高鐵站南下參與高雄科大的校園演唱，有趣的是，他連唱兩所學校都遇到香港歌手容祖兒，而容祖兒趕場過程更是驚險，一度遇上塞車，差點來不及搭上已訂票的高鐵班車，只見團隊所有人拿著行李在車站狂奔，車門關上前一秒才跳上車，嚇得容祖兒一度胃痛，直呼第一次南北跑校園好刺激。

(中時 )