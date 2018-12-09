暖男發威！《比悲傷》9天神速破億 劉以豪想給粉絲「一人一擁抱」

2018年12月09日 19:06 中時 徐桐炘

《比悲傷更悲傷的故事》上映至8日，全台票房達1.05億，成為繼《角頭2》、《花甲大人轉男孩》後第3部破億的台灣電影，僅花9天就有破億成績，也是近年最快破億的國片，總票房仍不斷累積當中，劉以豪得知好消息後，感性表示：「就是非常開心，真的是很開心，然後謝謝所有粉絲還有劇組的大家，大家真的非常努力，把這個感人的故事完成，很希望這個故事有打動到一些人。」

劉以豪之前曾承諾破億祭品是「做什麼都可以」，但他現在最想做的是：「我希望可以參加映後，然後給大家大大的擁抱，就是看完之後出來的時候，我覺得那是最直接的力量跟支持，因爲你們支持我，我也希望我可以做些什麼事情，可以支持大家。」果然是當前台灣暖男系代表。

許多觀眾在看完電影後和劉以豪分享自己的故事，他表示：「謝謝很多粉絲跟我分享自己的故事，或他身邊發生的故事。」他想藉該片呼籲大家，「珍惜身邊的每一個人，還有你愛的人，要珍惜彼此，大家加油，要把握每一個時間。」

未來是否願意繼續挑戰悲情角色？他表示不會設限，「因爲原本也沒有想過自己會拍悲傷的片子。」他總是想透過作品帶給影迷歡樂，但演完《比悲傷》後改變想法：「你不會知道，大家看完悲傷的故事、哭過之後，心裡會不會其實也得到了一些療愈。」

導演林孝謙也表示感謝：「謝謝大家與全體團隊的努力，讓《比悲傷更悲傷的故事》可以在九天破億，特別感謝mm2滿滿額娛樂以及好好看文創，更感謝所有進戲院的觀眾，讓這部電影成為你們生命的一部分，也歡迎還沒進戲院的你與我們一起創造回憶。」該片全台熱映中。

(中時 )