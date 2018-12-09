拒向命運低頭 家扶兒珍惜與父共餐幸福時刻

自小由父親獨自撫養的施劭鈺（左），貼心懂事，珍惜與父親一起晚餐的幸福時刻，由北台南家扶中心副主委鄭淑秋頒發孝悌楷模獎。（北台南家扶提供）

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北台南家扶9日於新營體育場辦舉辦歲末創意市集，邀扶助家庭擺攤展現手藝。（北台南家扶提供）

北台南家扶9日於新營體育場舉辦「107年家扶感恩行動～歲末創意市集」，邀請41戶扶助家庭與24個愛心贊助單位合力設攤，展現接受家扶輔導成果，同時表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童，頒發57名學生助學金。

接受表揚的6位孝悌兒童分別是下營區施劭鈺、學甲區陳宇琦、永康區簡子紋、佳里區江文雅、東山區郭蕙禎、新化區林峰正，他們在逆境中早熟懂事、體貼照顧者的辛勞，展現樂觀、堅強與勇敢，值得給予肯定及鼓勵。

自小由父親獨自撫養的施劭鈺說，煮一鍋熱騰騰的飯，與父親一起用餐，便是最幸福的時刻。劭鈺自幼年起即隨擺攤的父親四處流浪，並想為努力求生存的父親盡一份心力，不僅會主動招呼客人，還會利用空檔蒐集資源回收品。擔心父親太累，他放學就幫忙處理家務，「沒有人教我這麼做，我只是不忍爸爸太辛苦了。」

受表揚的6戶自強家庭為七股區黃劉秀英、下營區吳春玪、玉井區王張月葉、東山區李明珠、仁德區林金妹、關廟區謝心雅，他們都是家庭主要照顧者，雖處逆境卻不向命運低頭，樂觀勇敢的展現生命毅力並堅定地守護家庭和孩子成長。

北台南家扶扶幼副主委鄭淑秋表示，多年來積極輔導弱勢家庭脫貧，今年已是第9年邀受助家庭於歲末創意市集擺攤，也成為家扶寒冬送暖活動中的最大特色。

北台南家扶主任莊淑惠說，今年籌辦過程一度擔心無法順利募到活動款項，感謝蔡育輝議員發動高麗菜義賣及社會各界愛心及時雨，活動得以順利舉行，讓弱勢家庭獲得更多鼓舞的力量。

(中時 )

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