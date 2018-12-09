影》天寒地凍 消防員冰火五重天 這組照片令人暖了心

2018年12月09日 19:22 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

（取自央視畫面）

「沒事了、沒事了」天寒地凍的氣候，消防隊員身上結滿水苗子濺在身上的冰塊，手裡抱著救起一隻已經結了冰的小貓，努力地幫牠擦身子取暖，這一幕幕的照片，被報導出來，這些溫馨的照片，也在酷寒裡溫暖了人心。

大陸中央電視報導，近日大陸北方寒流壓境，已經有多處地區氣溫降到零下，熱水灑出去瞬間凝結成冰，8日上午，遼寧大連中山區一老式建築突然起火，短時間內火勢蔓延很大，消防隊員接獲報案，冒著酷寒趕到，面對大火打起精神奮戰成功將火災撲滅，隨後這樣一組照片在網路傳開來，也獲得一片的讚好。

天寒地凍消防隊員全身結冰救火的「冰與火」景象。（圖取自大陸央視）

「冰與火」是寒地救火員的本色。（圖取自大陸央視）

由於當天氣溫較低，消防隊員噴出的水濺灑在自己身上，瞬間在帽緣、衣領、眉間結成冰塊，網友們拍到一組消防隊員全身結冰救火的「冰與火」景象。有的網友說，看到這組照片，感覺整個寒冬都被溫暖了！

其實，還有更暖的！滅火戰鬥結束後，消防員發現一隻全身結冰的貓，他們及時解救還一直安慰著小貓：「沒事兒，沒事兒啊」，據瞭解，消防員已將小貓安全交給主人。

(中時電子報)