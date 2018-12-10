木子家燒仙草 料多實在的平價美食

2018年12月10日 07:09 中時 程炳璋

台南市東區大同路上的木子家，全年賣剉冰，每逢冬季兼賣4種甜湯，其中燒仙草有濃郁的仙草味，加上每碗可加5種八寶食材，民眾稱讚就是台南道地的平價美食。

木子家八寶冰店開店快4年，老闆娘葉雅汶早在開店前，就在八寶冰店員快10年，深知南部的平價八寶冰最重要就是料好實在。

業者夏天賣剉冰，一到10月底開賣甜湯，包括紅豆湯、花生湯、桂圓湯與燒仙草4種品項，讓顧客在冷颼颼的街頭，能夠喝一碗熱呼呼的湯品暖身。

木子家最吸引顧客上門的原因，就是料多實在又便宜的產品，不管剉冰與熱湯，每份45元就可任加5種八寶配料，包括蓮子、湯圓、黑糖糕、綠豆、紅豆、大豆、芋頭等，每種配料都是手工自煮，包括湯圓都是用純糯米磨漿，不加粉料，壓塊再做成手工湯圓。

取名木子家，葉雅汶說，因為先生姓李，4年前會想創店，是因為2個孩子都長大成人，不用操心，先生下班後，晚上也能到店內幫忙，她才會決定出來開店。

木子家的燒仙草使用天然的仙草凍，每有裹粉，煮起來有濃郁的仙草味，便宜的價格加上豐富的配料，每碗都讓顧客有物超所值的感受。

店名：木子家

住址：台南市東區大同路一段187號

電話：06-2159068

營業時間：上午11時至晚上10時

公休時間：不定時

價格：每碗45元

(中時 )