被賴清德一席話「打到」 陳其邁：民進黨輸在這點

陳其邁8日請邁粉喝咖啡人氣爆棚，支持者爭相與他握手。（本報資料照片）

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中時電子報

行政院長賴清德日前在檢討記者會談到民進黨敗選原因，高雄市長選舉失利的陳其邁，對賴清德提到人民最期待政府做什麼？人民最期待政府改善經濟，還有年輕人的感受，他坦言自己「有被打到」！也認同賴所言，民進黨這次會輸，就是輸在「同理心」。

陳其邁表示，自己有好好讀過賴清德的檢討記者會全文，指賴清德在選後真的有好好想過民進黨這次輸的原因。但即使檢討出問題所在，年輕人不會感動，反應只會是，「現在知道了哦！之前講都不聽」，也不會同情民進黨，他們要看的是，「民進黨接下來會做什麼？」

陳其邁是在8日的咖啡音樂會後接受《上報》訪問，他點出，民進黨此次選舉之所以「板塊大崩盤」，就是因為民進黨自己不知這段時間民眾累積多少怨氣。以高雄為例，因為Uber，計程車司機收入少3成，還有修《空汙法》，高雄7萬8千台老貨車受影響，再來是一例一休的修法等。民進黨這段時間因為施政缺乏「同理心」，人民才會在這次選舉「教訓民進黨」，因此這次敗選，行政院、立法院、大家都應該有責任。

陳其邁強調，民進黨選後不斷傳出派系的各種盤算、逼宮、切割，或是誰要當黨主席，其實人民根本不在乎這些。民進黨現在要想的是，年輕人怎麼看民進黨？民進黨最重要的是，要趕快重整隊伍，檢討完了就趕快做事，還有13個月，還有救。

(中時電子報)

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