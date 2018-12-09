老鄉長36幅畫作 後代含淚捐贈給桃市典藏

2018年12月09日 19:56 中時 蔡依珍

已故的前八德鄉長邱創乾後代，9日在邱家古宅「樹德居」，將邱的36幅畫作無償捐贈給桃園市府，代表受贈的市長鄭文燦表達感謝。（蔡依珍攝）

已故的前八德鄉長邱創乾後代，9日在邱家古宅「樹德居」，將邱的36幅畫作無償捐贈給桃園市府，代表受贈的市長鄭文燦表達感謝。（蔡依珍攝）

已故的前八德鄉長邱創乾後代，9日在邱家古宅「樹德居」，將邱的36幅畫作無償捐贈給桃園市府，代表受贈的市長鄭文燦表達感謝。（蔡依珍攝）

已故的前八德鄉長邱創乾後代，9日在邱家古宅「樹德居」，將邱的36幅畫作無償捐贈給桃園市府，代表受贈的市長鄭文燦表達感謝。（蔡依珍攝）

已故的前八德鄉長邱創乾是日據時期知名的台灣書畫家，寫實風格紀錄桃園歷史點滴，多次受邀到各地展覽，邱家後代無償捐贈36幅畫作給市府，9日在邱家古宅「樹德居」舉辦捐贈儀式，市長鄭文燦盛讚透過邱的畫作了解八德、大溪歷史，一定會好好珍藏，讓邱高齡94歲的長子眼眶泛紅感謝。

邱創乾的後代獲悉桃園要興建市立美術館，歷經家族會議，決議無償捐贈，但文化局一度以「用貨車載來」冷漠回應，讓在地議員呂林小鳳在議會痛斥文化局不適任，在文化局急修補下， 9日順利由市長鄭文燦代表接受捐贈。

鄭文燦說，「老鄉長」的邱創乾1900年出生於桃園八塊庄，台北師範學校畢業後，在員樹林國小、中興國小等校任職，是當年的知識菁英分子，後來才回鄉，在日籍畫家石川欽一朗門下習畫，特別擅長素描、水彩和油畫，寫實描繪八德、大溪、復興等家鄉景色和人物，與傳統國畫不同，呈現現代西方美術風格，同時展現人文主義特色和地方歷史，畫作也曾入選「台灣美術展覽會」，並多次獲得「新竹州學校美展」特選殊榮。

鄭文燦說，邱創乾戰後出任八德首屆鄉長，一當就是3屆，成為八塊厝發展的第一推手，盛讚他是擁有深厚漢學底子的書畫家，不僅成立多個詩社，也為大溪、龜山多處廟宇和學校題字，感謝邱家後代將107幅僅存作品捐贈給桃園市立美術館，經典藏委員會審議後，將其中36幅畫作典藏，以水彩跟油畫為主，多描繪在地風土人情街景，像是已消逝的大溪古城門，後人只能透過畫作追憶，別具歷史意義。

(中時 )