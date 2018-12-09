SBL》梅約近3場手感有夠爛 NBA球星風采全失

2018年12月09日 19:50 中時電子報 黃及人

備受期待的達欣洋將梅約，才打5場SBL例行賽就遇撞牆期了嗎？梅約9日手感冰冷，全場投14中2，含三分球投5中1，僅拿8分，更在最後9分32秒就被驅逐出場，達欣也以77比89不敵台啤，無奈中止最近3連勝氣勢。

梅約上月30日打出來台代表作，單場飆進8顆三分球，更摘本季洋將最高39分，彷彿找回昔日2008年NBA選秀探花身手，沒想到隨後3場陷入低潮，平均投籃命中率2成08(投48中10)，三分命中率也僅2成14(投14中3)。

「以今晚而言，梅約進攻時太多身體碰撞沒吹，導致情緒被影響到，所以才會被趕出場，」達欣總教練范耿祥說，「他最近的進攻，確實沒像那場39分一樣突出，但他適應能力很強，我相信他很快能夠恢復，技術與體能也沒問題。」

范耿祥認為，隨著例行賽進行，別隊也慢慢找出針對梅約的防守方式，加上梅約自己一直太想搶分，所以表現才會如此失常，「我到現在還沒跟他談過，但我相信他會自我調整，況且這幾場比賽，他的表現都受到裁判尺度影響。」

「雖然我很不想講到裁判這塊，」范耿祥說，「只是梅約完全佔不到任何便宜，假如兩邊尺度都一樣，我也沒話說，問題是裁判經常面對同樣的動作，卻出現不同的吹判結果，在我看來真的無解了。」本季幾乎每隊都對裁判頗有微詞。

台啤以塞瑟夫23分最高，張羽霖也拿15分，替補控衛王子綱攻下生涯新高14分，堪稱上演棒打老東家，畢竟他生涯前3季都在達欣度過，「我想這也算證明自己，畢竟來到台啤發揮空間較大，但面對達欣，我總有熟悉的感覺。」

(中時電子報)