張政源耍官威？ 普悠瑪家屬淚訴：我們欠政府的嗎

2018年12月09日 19:55 中時電子報 柯毓庭

普悠瑪翻覆事件案發至今已一個多月，台鐵與罹難者家屬持續協調，卻不時傳出賠償金等糾紛，就有受害者家屬在臉書PO文表示，台鐵局長張政源出席協調會時「耍官威」，讓他淚訴「希望下次我們家屬不會再被政府折磨」。

普悠瑪翻覆事件於本月3日晚間召開第2次協調會，台鐵局長張政源、交通部次長祁文中、台東縣長當選人饒慶鈴等人皆出席協調會此次會議，但會議卻不如預期順利。

會議一開始，先是交通部拒絕媒體在場，遭受害家屬抗議台鐵「黑箱」並要求協調會公開後，仍被以「有安排專案報告」拒絕，最後家屬憤而離席抗議，剩下台上一排官員。協調會結束後，一位家屬8日更在臉書「爆怨公社」上貼出張政源在協調會的照片，直指張｢態度傲慢、打發敷衍，整個官威都出來了」。

家屬貼出現場張政源雙手抱胸，疑似不耐煩的照片。(翻攝自爆怨公社)

這名家屬表示，協調會當晚開到11點多，許多家屬從各地趕去台東火車站，卻遇到張政源「不耐煩、不想面對」的態度，「連主風汞壞掉會不會影響行車安全，還要回去問才能向家屬報告，而且這簡單的問題竟要問兩個禮拜，甚至更久」，讓他痛斥張「這麼不耐煩不想面對，你幹麻接這份工作。」並貼出現場張雙手抱胸、疑似一臉不耐煩的照片。

發文家屬最後寫道「我們罹難家屬已經精神崩潰了，還有生還的親友癱瘓殘疾，接下來的路真的很長…」並淚訴「文字打越後面我越悲憤…罹難家屬18條人命、家族破碎，我們欠政府的嗎?」

(中時電子報)