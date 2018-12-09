影》萬芳醫院嬰兒頭顱受創 印尼保母涉凌虐同鄉男嬰

2018年12月09日 20:17 中時 謝明俊 、高彥哲 、高彥哲

（中天新聞）

一對印尼外勞夫婦將七個月大兒子，託同鄉褓母照顧，昨日清晨卻突然發生嬰兒頭部受傷昏迷，緊急送往北市文山區萬芳醫院急救，院方懷疑有家暴問題，通報轄區文山二警分局興隆所，警方到場查出褓母住在新北市三重區，並在嬰兒就醫後潛逃，警方已將全案移由三重警分局接辦，已追緝到保母到案接受調查中。

警方調查，保母疑似因男嬰半夜不睡覺連夜吵鬧，吵到沒辦法睡，一時氣憤因而抓起男嬰臉頰，造成臉頰瘀青，並將男嬰的頭撞擊硬物，造成他的後腦顱內出血，

據警方初步調查，這對印尼籍外勞夫婦目前都在台工作，妻子並在文山區一家救護之家工作，妻子曾因工作簽證逾期，曾遭新北市警方查獲送辦，但因當時女方懷有身孕，所以並未遣送出境，讓她繼續留台生產，七個月前產下一子。

警方表示，印尼妻產子後，因夫妻都要工作，因此透過印尼同鄉通訊群組，找到一個住在新北市三重區的印尼籍褓母，將兒子交由褓母照料。昨日清晨５時許，褓母突然打電話通知父母，指稱嬰兒受傷狀況不對，雙方約在捷運台北橋站見面，嬰兒父母趕往，褓母將嬰兒交給父母親，發現嬰兒傷勢頗重，必須立刻送醫，因母親工作地點鄰近萬芳醫院，所以三人帶著嬰兒立即搭上計程車趕送萬芳醫院，褓母在抵達醫院後，藉詞兔脫。

院方檢視嬰兒傷勢，發現是顱內出血，疑因外力所致，有家暴嫌疑，立即通報台北市政府社會局，值班社工隨轉報轄區文山二警分局興隆所，警方到場，發現嬰兒褓母住在新北市三重區住處，家暴地點可能在此，於是通報新北市警三重分局前來接案。

三重分局派員前來興隆所，請興隆所先協助對嬰兒母親製作報案筆錄，男嬰父親則留在醫院照顧兒子，筆錄至晚間七時許製作完畢後，文山二分局警方已將全案交由三重分局接辦，追查逃逸褓母到案調查，由於嬰兒母親係逾期居留外勞，警方一併將她交由三重分局帶回處理。

(中時 )