回不去了？陳佩琪嗆民進黨 白綠合作恐破局

2018年12月09日 20:08 中時 張潼

（20:34更新內文）回不去了？台北市長選後，外界均關注慘敗的民進黨是否會與柯文哲「重修舊好」，其關鍵指標就是明年初立委補選，是否能夠白綠合作。未料，9日晚間柯文哲妻子陳佩琪在臉書PO出一篇長文，怒批民進黨對柯文哲手段之狠、心也很兇殘，現在還要談白綠合作，「天底下哪有這種道理？」由於柯文哲始終對於白綠合作沒有正面表態，陳這篇PO文，形同讓雙方關係決裂。

陳佩琪雖在臉書表示「星期例假日，發一些廢文，大家輕鬆一下」，但卻在寫了自己這周四去泡湯的心得分享後，突然話鋒一轉說，台灣的選舉很複雜，例如她原本想在選戰期間告訴媒體，她和柯文哲曾在準高雄市長韓國瑜擔任北農總經理任內，一起到韓雲林老家拜訪，吃了在地農特產、參觀了維多利亞雙語中小學，但幕僚卻要求不可以說，怕「藍綠不知道會說什麼」。

接著，陳佩琪開始砲火全開，直指現在選舉已經結束了，媒體常常提到要「修補白綠關係」，但卻有一位柯黑一號議員，仍上遍各大政論節目，對柯文哲的砲火比選前還猛，「我聽了實在抓狂！」因此，她詢問柯文哲，「你跟誰說要白綠合？」但柯回答她，沒這樣跟人說，不知道這套說詞從何而來。

陳佩琪直批，選前被人痛毆、選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？她還呼籲這名柯黑議員，不要再浪費媒體時段，「選舉不是選輸贏，是選理念、選價值，請你去跟提倡白綠合的同黨同志說，那不是我先生說的。」

言下之意，陳佩琪對於白綠合作非但不以為然，且認為根本無需再與民進黨合作。接著，她更直指，自己最近回想到柯文哲被「痛毆」的日子，包括被指控涉入活摘器官行為、因一句「兩岸一家親」被痛罵整年，甚至在民進黨確定自提市長候選人後，「揍人不需要任何理由與證據」，連行醫30多年的現金存款都被說是財產來源不明，「想到這裡，心頭湧上的恨意，永生難忘」。

陳佩琪最後表示，2014年的選舉，柯文哲也被質疑過很多東西，但當同一件事情（指葛特曼案）又被拿出來操作，我深深感受到，原來有人手段更狠、心更兇殘。

(中時 )