洛馬將推出新式遠程識別雷達 維護不必關機

在阿拉斯加的遠程識別雷達可以探測到西伯利亞，加大防禦縱深。(圖/洛克希德馬丁)

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中時電子報

洛克希德馬丁公司的新聞稿指出，他們正在開發和測試新一代的遠程識別雷達 (The Long Range Discrimination Radar ,LRDR)，效能比海基神盾AN / SPY-1陣列大25倍，而且維護時不必關機，也就沒有預警的空窗期。

防衛新聞(Defense News)報導，LRDR在今年10月份的初期測試，成功地追蹤到衛星時，顯示已取得了重大的技術里程碑，未來將與地面的攔截器(飛彈)結合使用，可以保護美國本土免受彈道飛彈襲擊。

LRDR項目主管錢德勒．馬歇爾(Chandra Marshall)表示，LRDR的技術將會是洛馬公司未來的主打產品，而且也即將用於日本。在日本的神盾預警雷達(AEGIS Ashore)是LRDR的縮小版。

洛馬的LRDR 遠程識別雷達。(圖/洛克希德馬丁)

LRDR的主要優點是它比現役的海基神盾AN/SPY-1要大25倍，它還可以在不關閉的情況下進行維護和修復工作，也就不會出現防衛的空窗期。

LRDR也是現在最主流的主動相陣列雷達(AESA)，是由一系列獨立的發射器和接收器單元組成巨大陣列，經常被形容成「昆蟲的複眼」，正因為每一塊發射機是獨立的，所以在維護時，只需要關閉一小部分雷達，同時雷達的其餘部分繼續偵照。

夏威夷正要興建新一代的預警雷達，除洛克希德以外，諾斯羅普·格魯曼公司和雷神公司也在競爭，這筆合約的價值高達41億美元。

(中時電子報)

文章來源：Here’s the latest on Lockheed’s massive long-range anti-ballistic missile radar

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