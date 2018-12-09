台東漁民捕獲「大王具足蟲」網驚：外星人造訪地球！

這是一隻深海節肢動物門等足目動物，是漁民捕獲的，拿起來近看，有眼睛、鼻子、嘴巴，很像電影中的外星人造型。（圖/資料照 中央社/呂縉宇提供）

友善列印
中時電子報

日前有科學家表示，外星人可能早已造訪地球，引爆外星迷們討論話題。台東民宿業者呂縉宇今天在臉書放上一張昨天漁民捕獲的深海大王具足蟲照片，讓許多網友看了留言，「很像印象中的外星人」。

綽號「山豬」的呂縉宇今（9）天在臉書放上一張具足蟲照片，表示有鑑於先前NASA公告外星生命可能早已造訪過地球，終於讓他找到目前為止最接近的證據。他說自己在東港漁市找到了奇妙生物，還開玩笑說「原來這些外星訪客來到地球都躲在內太空（深海底），難怪找不到」。

中央社報導，呂縉宇說，這是一隻深海節肢動物門等足目動物，這兩天參加研習營參觀東港漁市，昨天清晨漁船進港時，漁民捕獲的，拿起來近看，有眼睛、鼻子、嘴巴，很像傳說中的外星人造型，但後來被人買走了。

照片一出，馬上引起網友討論，紛紛留言這隻深海的具足蟲超像外星人，「好可怕！很像印象中的外星人長相耶」、「宮崎駿的風之谷裡面王蟲」、「Star wars的造型耶！」、「長得也蠻像異形戰士的」、「殺魚時常遇到」。

專門鑑定海洋生物的水產試驗所東部海洋生物中心吳瑞賢博士表示，從照片來看，這隻是大王具足蟲，活動在深達170公尺至2140公尺的深海底。去年8月時也曾傳出，日本三重縣鳥羽市水族館飼養的大王具足蟲，絕食5年零43天後死亡，創下目前已知的動物絕食最長時間紀錄。

(中時電子報)

長知識！她拔高麗菜驚嘆「原來有長根」內行人：這顆公的

大腦被「杏仁核」劫持 負能量、… 不畏低溫 慈濟人醫會為北海岸年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。