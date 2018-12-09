台東漁民捕獲「大王具足蟲」網驚：外星人造訪地球！

2018年12月09日 20:39 中時電子報 林郁庭

日前有科學家表示，外星人可能早已造訪地球，引爆外星迷們討論話題。台東民宿業者呂縉宇今天在臉書放上一張昨天漁民捕獲的深海大王具足蟲照片，讓許多網友看了留言，「很像印象中的外星人」。

綽號「山豬」的呂縉宇今（9）天在臉書放上一張具足蟲照片，表示有鑑於先前NASA公告外星生命可能早已造訪過地球，終於讓他找到目前為止最接近的證據。他說自己在東港漁市找到了奇妙生物，還開玩笑說「原來這些外星訪客來到地球都躲在內太空（深海底），難怪找不到」。

中央社報導，呂縉宇說，這是一隻深海節肢動物門等足目動物，這兩天參加研習營參觀東港漁市，昨天清晨漁船進港時，漁民捕獲的，拿起來近看，有眼睛、鼻子、嘴巴，很像傳說中的外星人造型，但後來被人買走了。

照片一出，馬上引起網友討論，紛紛留言這隻深海的具足蟲超像外星人，「好可怕！很像印象中的外星人長相耶」、「宮崎駿的風之谷裡面王蟲」、「Star wars的造型耶！」、「長得也蠻像異形戰士的」、「殺魚時常遇到」。

專門鑑定海洋生物的水產試驗所東部海洋生物中心吳瑞賢博士表示，從照片來看，這隻是大王具足蟲，活動在深達170公尺至2140公尺的深海底。去年8月時也曾傳出，日本三重縣鳥羽市水族館飼養的大王具足蟲，絕食5年零43天後死亡，創下目前已知的動物絕食最長時間紀錄。

(中時電子報)