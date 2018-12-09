不畏低溫 慈濟人醫會為北海岸年長者義診

2018年12月09日 20:57 中時 廖德修

9日一早，慈濟人醫會、慈濟志工冒著雨走進山區泥濘小徑、河谷，為每個月往診關懷的長者進行義診與衛教。（圖／慈濟基金會提供）

住在石門區山谷裡的許爺爺獨居，慈濟前往關懷發現許爺爺的鐵皮屋電線規格不對、家中沒有水、廁所等，慈濟志工動員修繕。（圖／慈濟基金會提供）

9日慈濟人醫會與慈濟志工拜訪許爺爺，關懷身體並叮囑按時用藥。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟關懷81歲的簡爺爺已8年，儘管簡爺爺失智，卻沒忘記每天投硬幣到存錢筒裡，幫助比他更苦的人，12月9日簡爺爺把存滿的存錢筒交給長期陪伴的慈濟志工。 （圖／慈濟基金會提供）

簡爺爺身體不好卻不願就醫，中醫師開中藥給簡爺爺，簡爺爺表示吃了有效，更在醫師與志工前服用表示有聽醫囑。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟訪視志工與慈濟人醫會醫師、護理師、藥師共同瞭解關懷戶用藥、身體狀況。（圖／慈濟基金會提供）

12月9日一早，新北市三芝區氣溫下探約14.5℃，一群熱情的慈濟人醫會成員、慈濟志工，走進飄著小雨的山區泥濘小徑，為每個月往診關懷的長者測量血壓、血糖，叮囑用藥、復健。長期關懷的長者看到志工冒雨前來，露出感恩的微笑。

依新北市區公所2017年統計資料，新北市三芝區、石門區的老年人口比率分別為16.22%、15.64%，當地區慈濟志工在10幾年前，結合台北市北投、士林區，以及新北市新莊、三重、蘆洲、淡水等地區慈濟人醫會，每個月前往三芝區、石門區為照顧戶、關懷長者往診。

住在石門區老梅里山谷裡的許爺爺，70幾歲的他平時只有一隻黑狗陪伴，2017年「0601豪雨事件」後房屋被土石流沖走。慈濟獲報前往關懷時，許爺爺已在倒塌舊屋300公尺處搭建鐵皮屋，志工發現許爺爺的家中沒有水、廁所、廚房等，在屋內只要走動就塵土飛揚。

慈濟志工擔心許爺爺的居住品質，經評估後動員為許爺爺的新家鋪設地板、清理水溝、裝設廁所、更新電線等，更搬來8成新的鐵櫃。許爺爺的家離產業道路約300公尺，所有建材、水泥都需靠人力，30幾位慈濟志工共同扛著沙包、建材，一步步穿越淙淙河谷、一鏟鏟為許爺爺鋪設出「家」的感覺。

考量許爺爺獨居又經濟不佳，慈濟志工提報給慈濟人醫會設為往診個案，2018年4月，許爺爺感到胸痛、胸悶，慈濟人醫會醫師擔心是狹心症，也擔心許爺爺有失智問題，提醒許爺爺務必前往衛生所檢查。因許爺爺遲遲未前往檢查，慈濟志工與慈濟人醫會陸續帶著許爺爺到衛生所檢查、到慈濟醫院台北分院做失智篩選，確定許爺爺有輕微失智。

12月9日慈濟人醫會與慈濟志工再次拜訪許爺爺，護理師協助為高血壓的許爺爺量血壓，中醫師為許爺爺把脈，並叮囑按時用藥。慈濟志工發現許爺爺的住家電燈不亮，確認電壓沒有問題後，拿著新的燈管爬上鐵櫃，讓室內大放光芒。

住在三芝區的慈濟照顧戶簡爺爺已高齡81歲，慈濟自2007年起每個月關懷簡爺爺，儘管簡爺爺失智，常忘了今天星期幾、用餐了沒，卻不忘每天投硬幣到存錢筒裡，12月9日簡爺爺一看到慈濟志工前來，立刻把存滿的存錢筒交給一直陪伴他們的訪視志工，要幫助比他更苦的人。

慈濟人醫會黃護理師曾在洗腎室服務，看到與簡爺爺同住的奶奶因長期洗腎加上血液循環不好而手腳腫大，黃護理師叮囑奶奶要認真做握球復健，注意廔管照護、訓練大腿肌肉。黃護理師表示，個案看診時應都有獲得衛教，但回到家需要一直叮嚀，慈濟一個月來一次就是

做這部分的提醒。

負責本區慈濟人醫會的窗口林俊傑醫師表示，慈濟人醫會要結合訪視志工，做醫院的延伸、生命的觸角。感恩每次義診有許多愛心的醫護藥檢人員、以及慈濟志工來成就，心裡滿是感恩。

慈濟基金會表示，台灣慈濟人醫會定期、定點巡迴偏遠山區、離島，舉辦健檢、義診與衛教，並在都市為遊民、獨居老人、清寒戶…等義診及居家往診關懷，尤其偏遠山區有很多無人照護的長者，慈濟人醫會走進去為需要者服務。

(中時 )