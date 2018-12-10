乳牛犬流浪花博 美女愛心認養獲新生

2018年12月10日 07:10 中時 盧金足

被送到動物收容所的乳牛犬，經oliver認養後，展開「好狗命」的新生活。（盧金足攝）

被送到動物收容所的乳牛犬，經oliver認養後，展開「好狗命」的新生活。（盧金足攝）

台中市府為讓飼主帶著毛小孩遊台中花博，以毛小孩「入園不入館」原則，開放花博園區戶外空間，讓飼主攜帶犬貓入園同樂，開園前后里園區出現3隻流浪狗，其中一隻黑白色相間的乳牛犬，或坐或躺隨處閒晃，被送到動物收容所，參與花博工作的oliver和乳牛犬很投緣，關切在收容所情況，最後決定認養，取名為「妞妞」，現在成為生活好夥伴，oliver人美心也美，給「妞妞」一個溫暖的新家。

oliver表示，因「妞妞」被當成流浪犬，送到動物收容中心後，心裡一直掛念著，特別到收容中心探望，看到牠和其他狗收容在一起，心裡很不捨，後來決定認養帶回家照顧，經動物醫院健康檢查，「妞妞」健康良好，家人放下一顆心，希望乳牛犬能從此安定過日子。

她也鼓勵飼主不要只領養幼犬，成犬也很棒，兩歲半的「妞妞」長大後，如有想認養的人可以接力照顧，猶記「妞妞」剛帶回家時，雖然有時會焦慮，但不久就對人類互相信任，最貼心的是不會在家隨意大小便，而且經「喵汪懶得洗」寵物專用洗毛精清洗後，消除全身臭味，乳牛犬的可愛特色，成為朋友間受歡迎的寵物犬。

為讓「妞妞」重新生活，oliver特別購買舒服的狗床，「妞妞」不必再餐風露宿，最近還在車上安裝狗狗的專屬安全座椅，剛開始「妞妞」不願坐，經幾次引導後，現在一開車門，「妞妞」自動跳上車內的專屬座位，成為全家人的開心寶貝。

(中時 )