乳牛犬流浪花博 美女愛心認養獲新生

人美心也美！oliver認養流浪到台中花博園區的乳牛犬，取名為「妞妞」，成為家人好夥伴。（盧金足攝）

友善列印
中時
被送到動物收容所的乳牛犬，經oliver認養後，展開「好狗命」的新生活。（盧金足攝）
被送到動物收容所的乳牛犬，經oliver認養後，展開「好狗命」的新生活。（盧金足攝）

台中市府為讓飼主帶著毛小孩遊台中花博，以毛小孩「入園不入館」原則，開放花博園區戶外空間，讓飼主攜帶犬貓入園同樂，開園前后里園區出現3隻流浪狗，其中一隻黑白色相間的乳牛犬，或坐或躺隨處閒晃，被送到動物收容所，參與花博工作的oliver和乳牛犬很投緣，關切在收容所情況，最後決定認養，取名為「妞妞」，現在成為生活好夥伴，oliver人美心也美，給「妞妞」一個溫暖的新家。

oliver表示，因「妞妞」被當成流浪犬，送到動物收容中心後，心裡一直掛念著，特別到收容中心探望，看到牠和其他狗收容在一起，心裡很不捨，後來決定認養帶回家照顧，經動物醫院健康檢查，「妞妞」健康良好，家人放下一顆心，希望乳牛犬能從此安定過日子。

她也鼓勵飼主不要只領養幼犬，成犬也很棒，兩歲半的「妞妞」長大後，如有想認養的人可以接力照顧，猶記「妞妞」剛帶回家時，雖然有時會焦慮，但不久就對人類互相信任，最貼心的是不會在家隨意大小便，而且經「喵汪懶得洗」寵物專用洗毛精清洗後，消除全身臭味，乳牛犬的可愛特色，成為朋友間受歡迎的寵物犬。

為讓「妞妞」重新生活，oliver特別購買舒服的狗床，「妞妞」不必再餐風露宿，最近還在車上安裝狗狗的專屬安全座椅，剛開始「妞妞」不願坐，經幾次引導後，現在一開車門，「妞妞」自動跳上車內的專屬座位，成為全家人的開心寶貝。

(中時 )

不畏低溫 慈濟人醫會為北海岸年… 老年失能兇手！5徵兆看罹患「肌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。