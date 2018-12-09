萬芳見郭子扮「萬大芳」 驚到恍神

2018年12月09日 21:21 中時 蔡琛儀

萬芳開心和郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏慶功。（聯成娛樂提供）

萬芳8日在高雄巨蛋舉行「時間仍然繼續在走」演唱會，在演唱會最後她介紹導演郭蘅祈（郭子）出場，沒想到郭子頭頂挑染紅色的大波浪長假髮、化了妝，還穿上萬芳的外套、腳踩高跟鞋扮成「萬大芳」現身，讓萬芳又驚又喜，笑到快岔氣，但郭子在慶功宴上當著萬芳面前告白：「其實我超怕妳生氣！」

今年四月萬芳在台北小巨蛋開唱時，在演唱會結尾準備了郭子的花絮影片作為驚喜，當場逼哭郭子，讓他決定高雄場要「弄回來」。這個驚喜只有他和化妝師及控制升降台的工作人員3人知道，且在去控台時就已完妝，再趁著萬芳演出「遺珠」段落時去換裝，但他原本預計要穿的外套差點被音樂總監黃韻玲穿走，還趕緊找理由不讓黃穿。

萬芳笑說：「我完全不知道！太好笑了，我那時看著他有點恍神，想說我們上台前還集合，後來他（郭子）就去控台了，不知道他什麼時候用的。」但郭子坦言上台前其實很緊張：「我不知道她反應是什麼，她如果不會接，我就完蛋了，她很常就是面無表情，不知道她想什麼。」

而萬芳之所以請盧廣仲當嘉賓，是因為覺得到了高雄，就要找一個南部囝仔站台；演唱會結束後，她休息一天就要繼續商演，12月相當忙碌，她也將在28日推出新專輯，收錄自己演唱的戲劇、電影經典歌曲。

(中時 )