法國「黃背心」連續第四周抗議 13萬人上街

2018年12月09日 22:24 中時 蔡致仁

法國「黃背心」抗議風潮愈演愈烈，8日全國各大城市總共逾13萬人走上街頭。首都巴黎陷入混亂，群眾與警察肢體衝突，並且縱火燒毀車輛，砸毀甚至打劫商家。警方發射催淚瓦斯與高壓水槍。當局指出，當天有逾1700人被捕、135人受傷。

「黃背心」抗議運動進入第四個周末。起初主題是反對政府調漲燃油稅，現在擴大成反對政府以及總統馬克宏。法國群眾大步上街，宣洩生活水準下滑積累的憤怒情緒。

法國內政部9日發表最新消息指出，在示威活動中警方共逮捕1723名抗議者，其中有1220人被拘留，另有135人受傷。內政部表示，約有13萬6千人參與抗議活動，和1日人數大致相同。巴黎也再度遭逢最嚴重的暴力和破壞事件。

8日「黃背心」發動第四波示威抗議，全法國各地群眾走上街頭，據估計巴黎就有1萬人。大批身穿黃色背心的抗議者湧入巴黎市中心，在香榭麗舍大道、歌劇院、地鐵站聚集。上午10點過後，香榭麗舍大道上的集會演變成暴力事件，人群與警察發生肢體衝突。

巴黎群眾的主要目標原本是總統府愛麗舍宮。由於無法突破大批裝甲車和金屬路障圍成的牆，轉而前往購物區多家百貨公司砸破櫥窗，縱火燒毀警車與路障，破壞公共建築。警方一整天都在使用高壓水槍與催淚瓦斯驅散群眾。此外，馬賽、波爾多、里昂和土魯斯等大城也都有抗議活動。

為了防止上周末暴力場面重演，法國政府出動8萬9千名警員戒備，其中8千人部署在巴黎，10多輛裝甲車也在巴黎待命，巴黎著名景點如艾菲爾鐵塔以及商家則全部關閉。

(中時 )