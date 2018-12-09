SBL》張容軒無視生涯里程碑 先幫金酒4連勝

2018年12月09日 21:41 中時電子報 黃及人

賽前距離成為SBL史上第15位「3000分先生」還剩30分的金酒前鋒張容軒，9日火力全開，攻下本季新高24分，包含最後關頭連進3個中距離，帶領金酒驚險以85比77力退裕隆納智捷，漂亮搶下4連勝，排名續居第2。

由於張容軒只差6分就可達標，預計將在下周移師彰化體育館的例行賽當中完成，但他仍然保持平常心，強調自己成為「3000分先生」是遲早的事情，他並未想太多，「當前我最在乎的還是球隊戰績，先幫球隊贏球比較重要。」

事實上，除了越來越逼近生涯里程碑，張容軒9日在場上確實扮演相當關鍵的角色，因為金酒原本打到末節，一度領先到16分，卻遭裕隆打出13比0猛攻追上，要不是張容軒連拿6分，加上夏普在禁區放進2分，場上情勢可能逆轉。

「這場比賽我們一下子處於落後，一下子變成領先，真的弄得我很緊張，不過很明顯的是，誰出現比較少的失誤就會贏球，」金酒執行教練吳俊雄表示，「要不是容軒跟大頭(蘇奕晉)最後關頭幫助我們止血，我們很有可能就輸掉了。」

至於落敗的裕隆，戰績變成5勝4敗，排名仍居第3，只是裕隆執行教練李啟億終於對洋將去留鬆口，「我們會開始考慮換掉泰瑞，儘管他本周因為感冒影響表現，他卻不太愛講話，跟隊友之間互動也很少，可能真的需要換了。」

「一切先等明天我們開完會再說，我們目前也有不少口袋名單，包含被其他球隊刷掉的，」李啟億說，「幸好我們洋將身高的彈性很大，目前我再考慮是否要找具備阻攻能力的洋將，或是跟金酒一樣，跟桑尼組成『雙鋒線』。」

(中時電子報)