國泰航空頭等客艙酒窖 最新呈獻：法國玫瑰酒莊美酒

法國玫瑰酒莊窖藏。圖：國泰提供

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法國玫瑰酒莊鳥瞰圖。圖：國泰提供

國泰航空與法國波爾多地區馳名的玫瑰酒莊（Chateau Montrose）合作，為屢獲殊榮的頭等客艙增添更多美酒選擇。雙方更在香港舉行盛大葡萄酒晚宴，介紹新夥伴關係，當晚以玫瑰酒莊多款精選葡萄酒，配以精心配搭的佳餚。

自12月起，國泰將於倫敦、巴黎、舊金山、洛杉磯及紐約航線的頭等客艙，輪替供應著名的頂二級名酒莊（Second Growth Estate）的葡萄酒，當中更包括深受愛戴的2005年佳釀。

國泰頭等艙酒窖蘊含一系列精心挑選的美酒，包括Krug 2004、Taittinger Comtes de Champagne 2006、Champagne Deutz - William Deutz Cuvee 2006、Piper-Heidsieck Rare Millesime 2002等等，亦有於今年4月引入備受推崇的Grandes Marques Champagnes。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示：「國泰航空一直非常重視機上餐膳體驗，以精緻的葡萄酒款待乘客絕對是當中的重要一環。」

「引入玫瑰酒莊的葡萄佳釀，進一步豐富我們的頭等客艙體驗，加上現有的靚茨伯莊園酒莊（Chateau Lynch-Bages）和伯芮杜庫酒堡（Chateau Branaire-Ducru）尊貴葡萄酒，相信定能滿足乘客不同的味覺享受。」

玫瑰酒莊總裁Herv? Berland表示：「玫瑰酒莊與國泰航空成為夥伴，我們深感榮幸。在頭等客艙提供我們的葡萄酒，讓我們能與世界上最重要和尊貴的顧客保持連繫。國泰航空與玫瑰酒莊均追求卓越，在航班提供2005年美酒只是兩家公司合作關係的開始。」

(工商 )

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