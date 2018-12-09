真實的忍者誓言揭露 「絕不透露所知所學」

2018年12月09日 22:15 中時電子報 江飛宇

受到《忍者哈特利》、《火影忍者》、《亂太郎》這類的少年漫畫與其他相關影視作品的渲染，「忍者」(ninja)成為著名的奇幻職業，即使在西方，忍者也一直有著高人氣。歷史上真實的忍者，如今已所知甚少，不過最近一份忍者的誓言被公開，讓我們稍微窺看到忍者的真相。

法新社報導 ，最著名的忍者村位在日本京都附近的伊賀山，伊賀山確實曾經有許多忍者氏族，這次透露的文件也來源於此。研究人員從木津(Kizu)家族捐贈的130份古代文獻中，發現了這份忍者誓言，誓言的作者名叫木津伊之助(Inosuke Kizu)，他以流利的草書寫下「感謝師傅所教導的一切，並且永遠為不會透露他所教的內容，若有違反，自己以及他的後代子孫，將遭受八百萬神靈的天罰。」

專家不清楚這份文件是伊之助學成之後的畢業誓言，或是他臨終的遺言，唯一能確定的是，忍者確實是個神秘組織，對於所有技藝都保密到極點。

雖然小說、漫畫與影視作品中的忍者，所謂的忍術經常是劍術、潛行術和暗殺術，然而，根據博物館的說法，實際上的忍者很少使用武力，認為一但動武就會暴露行蹤導致任務失敗。多數時候，忍者都是在不被發現的情況下收集敵方情報。

木津伊之助的誓言中還有提到「絕不使用忍術來行竊 」，又加了但書「除非主君指示他那樣做」，顯然忍術更接近是間諜術，以刺探敵情為主。

這份文件當然很珍貴，然而歷史上的忍者仍有許多謎團，因為忍者大多數的傳承都是口述，不以書面形式存在。

(中時電子報)