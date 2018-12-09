韓國瑜直播 小內閣人事就職前一次公布

高雄市長當選人韓國瑜。（圖／資料照片）

友善列印
中時
韓國瑜直播 小內閣人事就職前一次公布

眾所矚目的準高雄市長韓國瑜的小內閣人事，他9日晚間直播表示，在就職前會一次公布。他也稱陳其邁選後是天蠶再變，愈來愈活潑。

韓國瑜說非常感謝陳其邁，是老朋友，選後天蠶再變，活潑又陽光，唱歌唱到聲廝力竭，好像脖子被踩到一樣，我一直為他緊張為他打氣，這麼多支持他的群眾一起歡樂聊天。

他希望陳其邁繼續展露陽光，並舉起咖啡說，在空中用咖啡與其邁PK，選後繼續為高雄打拚，為年輕人樹立典範。

針對今天的停電事件，已請議員了解，對燒煤炭的工廠一定要強力介入，若一定要燒就必須使用高品質煤炭，空汙及水汙染都要弄好，觀光客投資客就會來。把環保及經濟弄好，會嚴肅且認真執行。

他說，原民會主委事情引起批判，坦然接受，做錯事被法律處罰過就過去了，自己也曾有過。徵詢小內閣人事，都很尷尬，最後一定要一句有無法律等問題，例如徵詢一位局長人選，相談甚歡，談到最後，得知他曾有酒駕前科，是因為前晚喝酒，第二天早上七點多上班時遇警察臨檢，被酒測出超標。

他認為人都有過去，只要改過遷善就好，但是，社會對小內閣要求標準很高，所以，最後只好放棄。韓國瑜說，在月底就職前，會向大家一次公布全部小內閣人選。

這段時間都在與小內閣人選面談，有些還要面談兩三次，請多給他一些時間。

他還直接電邀荒謬大師沈玉琳出席就職典禮，沈表示有檔期，但會設法挪檔期出席。

沈玉琳還應韓國瑜之請，說笑話給線上4萬網友聽。沈說，日前出外景到漁港，問民眾最勤快的魚是什麼魚？答案是「韓國瑜」接著，沈又問台灣最勤快的牛是什麼牛？大家不知道答案，沈說是「韓國瑜（台語發音）」逗得韓哈哈大笑。

韓國瑜也解釋在高雄科大演講時的「立足台灣，胸懷中國，放眼世界，征服宇宙」的意思。

韓又表示，選愛河舉辦就職典禮獲得好評，感謝市府協助，搭乘8號船到就職處，8是發的意思，就是高雄發大財。

對於求職眾，包括狂新聞也有人求職，韓國瑜說，小編韓冰、許佑萱都會出國念讀，噁心小編王律涵則願意到高雄服務市民；他說，因為職缺有限，歡迎有興趣的小編製作可以到高雄，用創意參與愛情產業鏈。

(中時 )

回不去了？陳佩琪嗆民進黨 白綠… 韓國瑜就職典禮邀請函 暗藏關鍵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。