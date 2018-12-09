2018年12月09日 22:15 中時 李義

韓國瑜直播 小內閣人事就職前一次公布

眾所矚目的準高雄市長韓國瑜的小內閣人事，他9日晚間直播表示，在就職前會一次公布。他也稱陳其邁選後是天蠶再變，愈來愈活潑。

韓國瑜說非常感謝陳其邁，是老朋友，選後天蠶再變，活潑又陽光，唱歌唱到聲廝力竭，好像脖子被踩到一樣，我一直為他緊張為他打氣，這麼多支持他的群眾一起歡樂聊天。

他希望陳其邁繼續展露陽光，並舉起咖啡說，在空中用咖啡與其邁PK，選後繼續為高雄打拚，為年輕人樹立典範。

針對今天的停電事件，已請議員了解，對燒煤炭的工廠一定要強力介入，若一定要燒就必須使用高品質煤炭，空汙及水汙染都要弄好，觀光客投資客就會來。把環保及經濟弄好，會嚴肅且認真執行。

他說，原民會主委事情引起批判，坦然接受，做錯事被法律處罰過就過去了，自己也曾有過。徵詢小內閣人事，都很尷尬，最後一定要一句有無法律等問題，例如徵詢一位局長人選，相談甚歡，談到最後，得知他曾有酒駕前科，是因為前晚喝酒，第二天早上七點多上班時遇警察臨檢，被酒測出超標。

他認為人都有過去，只要改過遷善就好，但是，社會對小內閣要求標準很高，所以，最後只好放棄。韓國瑜說，在月底就職前，會向大家一次公布全部小內閣人選。

這段時間都在與小內閣人選面談，有些還要面談兩三次，請多給他一些時間。

他還直接電邀荒謬大師沈玉琳出席就職典禮，沈表示有檔期，但會設法挪檔期出席。

沈玉琳還應韓國瑜之請，說笑話給線上4萬網友聽。沈說，日前出外景到漁港，問民眾最勤快的魚是什麼魚？答案是「韓國瑜」接著，沈又問台灣最勤快的牛是什麼牛？大家不知道答案，沈說是「韓國瑜（台語發音）」逗得韓哈哈大笑。

韓國瑜也解釋在高雄科大演講時的「立足台灣，胸懷中國，放眼世界，征服宇宙」的意思。

韓又表示，選愛河舉辦就職典禮獲得好評，感謝市府協助，搭乘8號船到就職處，8是發的意思，就是高雄發大財。

對於求職眾，包括狂新聞也有人求職，韓國瑜說，小編韓冰、許佑萱都會出國念讀，噁心小編王律涵則願意到高雄服務市民；他說，因為職缺有限，歡迎有興趣的小編製作可以到高雄，用創意參與愛情產業鏈。

(中時 )