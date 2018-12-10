當寄養媽媽24載 汪三和夫逝後繼續為家扶兒擺攤義賣

2018年12月10日 10:03 中時 謝瓊雲

寄養媽媽汪三和(左)與丈夫楊先生(中)擔任寄養家庭長達24年，用愛、耐心與關懷陪伴許多失怙兒童成長。（謝瓊雲翻攝）

寄養媽媽汪三和與寄養女童娟娟。（謝瓊雲翻攝）

汪三和在家人全力支持下，從三個孩子仍年幼時就當起寄養媽媽，24年來照顧了30多名年幼孩童，其中還包括早產的新生兒、遲緩兒。（謝瓊雲翻攝）

彰化家扶中心寄養媽媽汪三和，每年年底都參與家扶園遊會，以「惜福愛心小舖」擺攤義賣，十月底丈夫病逝後社工們暫不敢驚擾，上個月她卻主動問起攤位事宜，9日與姊妹淘在攤位上賣力叫賣，化小愛為大愛、令家扶人超感動。

61歲的汪三和與丈夫結褵30多年，育有2子1女，先生任職工廠當模具技師、她從事服務業，小康家庭幸福和樂；熱心公益的她，因緣際會在同學引領下接觸到寄養家庭，獲得先生、長輩及家人支持，1994年至今共照顧了30多名寄養兒童。

家扶督導孫皎蓉表示，汪三和是大家口中最熱心開朗的楊太太、楊媽媽，長年擔任圖書館、社會處志工，2010年起就不曾缺席家扶園遊會；SARS期間有越南外配病逝，早產女嬰娟娟被她照料到可以上學了、才交由原生家庭阿嬤接回。

孫皎蓉說，汪三和去年頸椎開刀、加上先生身體狀況變差，思考後今年初決定結束寄養任務；10月1日那天楊先生騎車出門買山粉圓，到家門口時疑似頭暈、跌坐在地，當時他還能自行爬起後進客廳吃點心、並無異狀，不久卻被家人發現昏倒在浴室，送醫後竟就此一病不起。

汪三和說，每年園遊會前都和好姊妹到處募集物資，活動當天一大早五點半，先生就會幫她把義賣品都載上八卦山、布置好，下午再來接她；如今先生離世兩個月，她想找些事情忙，卻沒人來問她，只好主動吆喝大家。

經電話聯絡後，18年前的的寄養兒，如今已28歲的義子小竹，立刻義不容辭來接替丈夫的接送任務，過去一起擺攤的好姊妹，也在三天內火速整理好家中現有物資，女兒擔心她不能出力，更是叫來許多同學幫忙搬運，讓她感覺到自己仍然擁有很多很多愛、與正能量，要好好繼續傳出去。

(中時 )