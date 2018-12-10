MLB》新老闆太摳 美媒懷念邪惡洋基

2018年12月10日 07:00 中時電子報 盧品青

紐約洋基前老闆史坦布瑞納(George Steinbrenner)於2010年80歲去世，他1973年買下球隊，一手振興洋基「邪惡帝國」的聲威，拿下7座世界大賽冠軍。他對於大球星砸錢不手軟的豪氣也一定程度改變了整個聯盟的生態，但是，他該不該進名人堂？

洋基前一個王朝的兩大戰將李維拉(Mariano Rivera)、吉特(Derek Jeter)接下來相繼叩關名人堂(篤定入選)，他們的老老闆卻還被擋在大門外。前洋基(現名人堂)球星瑞吉傑克生(Reggie Jackson)說：「喬治(老老闆)一手打造了洋基、打造了王朝、打造了大明星，他沒在名人堂裡簡直太扯了。」

「大家認為喬治只是會灑錢，所以低估了他的本事。」傑克生解釋冠軍不能用買的，但是不肯花錢的人也拿不到冠軍。史坦布瑞納當年的大手筆為洋基帶來不少球迷，也讓更多人痛恨洋基，成功將這支球隊維持在媒體頭版。

如今的球團接班人小史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)改走精打細算的策略，放過一個又一個的好手，令球迷急得跳腳，大家才開始懷念老老闆當初是多麼闊氣。《紐約郵報》爆料，史坦布瑞納過去沒能入選的原因似乎是他曾得罪某些握有提名選票的委員會成員(16人投票, 門檻12票)，「可能是那些人嫉妒史坦布瑞納的功業。」

(中時電子報)