遲未到班車留快速道路 失蹤的瑞芳交警找到了！

2018年12月10日 01:41 中時 張穎齊

楊員無故未到班，私家車卻停放在62快速道路上，人不見蹤影。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳分局交通分隊1名楊姓員警（32歲），原定昨（9）日中午12時要到班，但卻遲遲不見人影，同仁驚覺有異，四處協尋，通報消防隊後發現，楊員的私家車停在62快速道路上，徒留制服在車內，不見蹤影，經搜尋後，終於在今（10）日凌晨0時找到人，所幸楊意識清楚，送醫救治。

楊員原定從新店住家出發，9日中午要到分隊值班，但卻遲未到班，警消於下午2時許發現他的車輛停在台62線17.1K處，沒熄火且車門可以打開，車上只有楊的制服，沒有炭盆、遺書等物，人卻不見蹤影，手機也轉語音，警消遂透過定位系統，搜尋楊員手機的位置。

據悉，已婚的楊員，平時表現正常，沒有任何異狀，9日也沒有請假紀錄，而根據監視器畫面顯示，楊員於中午12時許，將車停在台62路肩後，穿著白色雨衣跨過護欄，往草叢裡走就不見蹤影。

警消不斷搜尋後，然天色漸晚，加上又有大雨，不易尋找，同仁都希望他平安無事，原本預計10日上午6時再行尋找。

不過，這起離奇失蹤案，終於有了下文，瑞芳警分局員警於9日晚間11時許仍不放棄搜救，在磅礡大雨中疑似聽到人聲，立即通知消防隊再前來協助救援。

10日凌晨0時，警方發現失足掉落在護欄外草叢下方的楊員，並成功協助楊脫困，經消防人員初步檢視有失溫、肢體擦傷情形，但是意識清醒，目前已被送往基隆長庚醫院救治。至於掉落原因，瑞芳警分局將等楊員出院休養後，持續調查。

(中時 )