孟晚舟被上銬 陸媒痛批：踐踏中國人基本人權

2018年12月10日 04:08 中時電子報 陳舒秦

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，在加拿大溫哥華被捕，孟晚舟被控參與計畫讓不知情的美國金融機構與伊朗交易，違反美國制裁伊朗的法律，及謊騙美國多間金融機構，觸犯詐欺罪。據了解，孟晚舟自從1日被捕後，一直受到粗暴且有辱人格的對待，往返法院也被上銬。但中國大陸對此發出嚴正抗議，讓為此舉是在踐踏中國公民的人權。

英屬哥倫比亞省（British Columbia）的最高法院上周五（7日）召開孟晚舟的保釋庭，最後決定周一上午10時（台灣時間周二凌晨2時）續審，據了解，孟晚舟在溫哥華國際機場被捕後，就被加拿大警方上銬，帶到拘留所，其中保釋庭結束後去矯正中心途中，不僅給她上銬，還對她上腳鐐。目前孟晚舟還押位於溫哥華郊區的一處女子拘留所。對此，新華社痛斥，加拿大警方在未經審判定罪的情況下，給孟晚舟戴手銬及腳鐐，根本是無端把一名中國公民當作重刑犯對待，粗暴踐踏孟的基本人權。而且孟晚舟今年5月做過切除甲狀腺的手術，她還患有高血壓，需要每天按時服藥。然而，加拿大卻沒有給予她目前身體狀況所需要的「人道照顧」。

中國大陸報導強調，孟晚舟沒有違反加拿大的法律，美國指控證據是否充足、是否成立，都不確定。認為美國這種霸道行徑，早已為國際社會詬病，加拿大卻無視國際規則，反而替美國的霸道為虎作）。呼籲加拿大必須糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益。

(中時電子報)