12月10日三大報頭條

2018年12月10日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●交通部為有效降低事故發生，明年起出廠的新款機車須強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）與CBS（連動式煞車系統），新車售價勢必暴衝，輕型及一般重機至少漲3000元、大型重機更可能漲8000到1萬元不等，整體漲近1成，是近年最大漲幅，點燃機車族熊熊怒火。

●中選會依法每10年調整立委選區，但變更案在本會期初送進立法院後，雖已付委，卻未審查，至12月底大限沒有結果，選區變更案將交付行政、立法兩院協商。值得注意的是，高雄原是綠營票倉，但今年市長選舉大敗，黨內人士評估，若再加上選區變更重新洗牌，2020年高雄綠委席次恐由目前9席掉到剩3、4席，相當不樂觀。

●台北─上海雙城論壇20日登場，台北市長柯文哲9日表示，願意邀請準高雄市長韓國瑜一起出席。不過，韓國瑜表示，目前他重中之重的工作是籌組小內閣、規畫具體的市政，所以無法出席。

●新聞幕後九合一大選，地方版圖綠地變藍天，藍營執政的縣市高達15縣市，民進黨則忙著檢討敗選，國民黨丁守中研議提出選舉無效之訴，藍各路人馬又躍躍欲試2020大位之爭，台北市長柯文哲連任隨即打出「台滬雙城論壇」兩岸牌，上海也將由常務副市長周波率隊與會，給足柯P面子，更具體釋放出北京有意在選後堅定推動兩岸城市交流的信號。

◎旺報

●大陸涉台人士表示，綠營縣市長，如桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅及基隆市長林右昌，兩岸立場屬於溫和派，但要與大陸進行城市交流，必須先就兩岸一家親有所表態。儘管兩岸各自解讀會有不同，但先有共同共識，有不同解讀現階段沒有關係，陸方會慢慢化解兩岸分歧。

●上海擬由常務副市長周波率團出席20日在台北登場的2018年雙城論壇。在台北市長選舉仍在驗票，國民黨籍候選人丁守中準備提出選舉無效之際，大陸派出僅次於當年上海市長韓正的層級出席雙城論壇，力挺城市交流的決心不言而喻。

●台北市與上海雙城論壇20日在台北晶華酒店登場。上海市台辦主任李文輝與副主任李驍東帶隊的「踩線團」昨午抵台，將短暫停留3天，並商定論壇事宜。李文輝說，針對雙城論壇安排的內容，雙方「什麼都可以談」。另外，台北市長柯文哲昨表示將邀請高雄市長當選人韓國瑜參加雙城論壇後，韓國瑜已婉拒，並稱目前他首重工作是籌組高市府的小內閣與市政規畫，對於柯文哲的邀請，「他只能說抱歉」。

●台滬雙城論壇今年邁入第9屆，上海市台辦主任李文輝等官員昨抵台，展開3天「會前會」與「踩線」。滬方一行昨已赴圓山花博參訪新創基地，以及主論壇前夕晚宴舉辦地、圓山飯店國宴廳踩點。

◎工商時報

●我國CRS共同申報準則明（108）年上路，金融機構明年元月起將針對個人帳戶超過百萬美元還有新開立的帳戶做盡責審查，包括地址、電話、居住國資訊都是審查指標，金額未達標的帳戶在後（109）年底前也會清查整理，財政部保守估計首波清查會有萬人以上。

●英國脫歐協議即將於11日在國會進行關鍵投票，幾乎篤定將遭到否決。英國媒體報導，英國首相梅伊（Theresa May）可能延後國會投票，爭取時間向歐盟要求更好的脫歐條件。

●僑外商來台大鬆綁！行政院周一（10日）將審查《外國人來台投資條例》及《華僑回國投資條例》修正草案，將大幅鬆綁僑外資來台投資，由 「事前核准」制大幅鬆綁為 「原則事後申報、例外事前核准」，並以100萬美元門檻為要件之一，此門檻以下可放寬採事後申報。

●新修正的《外國人投資條例》明訂陸資和外資採分流管理審查機制，陸資若透過第三地公司來台投資，視持股有無超過30％或有無控制力來認定是否為陸資，經濟部官員指出，阿里巴巴創辦人馬雲及其合夥人持股雖僅16％，經濟部仍認定其為「陸資」，需回歸兩岸人民關係條例管理。

(中時電子報)