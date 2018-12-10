清晨北北基宜大雨特報！白天氣溫回升 高屏空品差

今（10日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，清晨氣象局針對北北基宜發布大雨特報。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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週一上班日，來看看天氣如何？今（10日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，清晨氣象局針對北北基宜發布大雨特報，預估白天綺東北季風稍減弱，氣溫稍回升，北部高溫26度，另今日高雄屏東空氣品質仍差，外出請注意。

清晨氣象局針對北北基宜發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今日清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升，台灣北部、東北部地區及馬祖有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今晚至明日東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣溫方面，今日白天起氣溫回升，北部及宜蘭、花連高溫將明顯回升到24～26度，然早晚溫差大，西半部及宜蘭地區低溫約18、19度，外出仍需記得保暖。今天紫外線指數僅台東縣為高量極，其餘地方為中量至低量級，外出請注意。

值得注意的是，明天下半天後有另波東北季風來襲，北部地區週二（11日）到週三（12日）低溫將會下探15，中南部地區在清晨及晚上也會出現16～18度左右低溫，直週週五（14日）才會回溫。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北季風減弱，北部、竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級；中部及雲嘉地區為「普通」等級；高屏地區因位於下風處，風速偏弱，易有污染物累積，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（10日）白天起氣溫回升，北部及宜蘭、花連高溫將明顯回升到24～26度。（圖取自氣象局網頁）

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