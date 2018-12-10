2018台灣文學獎！《猛暑》獲長篇小說金典獎

2018年12月10日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

透過書寫，讓台灣的美與好讓更多人知道！2018台灣文學獎12月8日於國立臺灣文學館演講廳盛大舉行贈獎典禮。眾人矚目的「長篇小說金典獎」由林俊頴《猛暑》、「散文金典獎」由謝旺霖《走河》獲獎，典禮現場歡聲雷動。由於考量提供評審更充足的時間討論，並提前與三民書局推廣得獎叢書活動，增加民眾期待和討論熱度，本次圖書類獎項首次分成兩階段，先公布入圍作品，再於贈獎典禮頒布得獎者。臺文館也期許往後能與各書店共同合作，持續推廣金典作品。

圖書類「長篇小說金典獎」：得主為林俊頴《猛暑》（麥田出版）。獲獎金新台幣一百萬元，獎座一座。評審陳芳明認為，《猛暑》是一部類似異托邦（heterotopia）的作品，虛構與異質空間的交錯敘述，顯然開啟了當代小說的全新領域。投票討論過程長達三個小時，從討論熱烈的情況來看，似乎每位入圍決審的作家都有資格獲獎。林俊頴獲得最高分數，值得恭喜。另外，評審曾熱烈討論的入圍者有：陳又津《跨界通訊》(INK印刻文學生活雜誌出版有限公司)、周芬伶《花東婦好》(INK印刻文學生活雜誌出版有限公司)、鍾文音《想你到大海》(大田出版有限公司)、駱以軍《匡超人》(麥田出版)、張郅忻《織》（九歌出版社），各獲入圍證書乙份。

圖書類「散文金典獎」：謝旺霖《走河》(時報文化出版企業股份有限公司)獲獎。獲獎金五十萬元、獎座一座。評審黃碧端表示，《走河》格局和所投入的時間很值得注目，寫了10年。大家都知道印度是什麼樣的國家，作者卻走出了不該走與不能走的路，所有的細節都成了親身的體悟，這本書非常難得，文字表現也很好，謝旺霖是一位值得期待的作者。入圍者另有：王盛弘《花都開好了》(馬可孛羅文化出版)、林文月《文字魅力：從六朝開始散步》(有鹿文化事業有限公司)、李欣倫《以我為器》(木馬文化事業股份有限公司)、夏河靜《綿長的訣別》(遠見天下文化出版有限公司)、謝海盟《舒蘭河上：台北水路踏查》(INK印刻文學生活雜誌出版有限公司)、簡媜《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》(INK印刻文學生活雜誌出版有限公司)、顏崑陽《窺夢人》(INK印刻文學生活雜誌出版有限公司)，各獲入圍證書乙份。謝旺霖今日無法出席贈獎典禮，由林慧雯編輯代領並代為宣讀感言。他感謝評審、林懷民、時報文化與父母，《走河》集結眾人協助才得以出版，非常感謝。

創作類「劇本金典獎」：馮翊綱《謊然大誤》脫穎而出，並得獎金30萬元、獎座一座。評審團認為《謊然大誤》劇本以「文中文」的手法佈局，述說愛情與分離的3個故事，有些微奇幻色彩，台詞如行雲流水，閱讀起來充滿樂趣。入圍作品則有：梁允睿《禁菸告示》、沈台訓《乘著PM2.5離去》、梁予怡《饅頭姊姊說床邊故事》，各獲入圍證書乙份。

創作類「臺語散文金典獎」：由呂美親以〈佇普悠瑪列車內面Tī Phóo-iu-má Lia̍t-tshia Lāi-bīn〉榮獲，並得獎金20萬元、獎座一座。評審團表示此篇散文書寫相當詩意，運用搭火車的歷程來想像時空穿越，內容觸及青春、語言經驗及國族認同的覺醒，融合詩、小說，有情，有淚的書寫，非常值得讚許。另外，入圍者有：陳金順〈石堆伯〉、林連鍠〈阿爸·牛·牛車〉、陳正雄〈溫泉鄉ê吉他〉、王永成〈古早物件〉、呂美親〈佇普悠瑪列車內面〉、洪協強〈澎湖雜細事〉，各獲入圍證書乙份。呂美親發表得獎感言時表達了滿滿的感謝。家人也上台獻花，十分溫暖。

創作類「客語散文金典獎」：由客語作家謝錦綉〈kodama庄最尾正徙走个人家〉榮獲、並得獎金20萬元、獎座一座。評審委員認為〈kodama庄最尾正徙走个人家〉書寫文字上乘，敘事細膩。入圍者另有：黃秋枝〈戀戀田心一窟水〉、林彭榮〈戀戀鐵馬路〉、黃山高〈客庄搞尞〉、張捷明〈月光菩薩〉，各獲入圍證書乙份。謝錦綉表示用客語書寫自己已經消失的故鄉kodama，是想告訴大家不要背祖，唯有找到自己的源頭，臺灣才能在全球化的過程站穩腳步。非常勵志。

「原住民漢語散文金典獎」：由作家游以德〈游阿香〉榮獲，並得獎金20萬元、獎座一座。評審委員認為〈游阿香〉藉由到戶政事務所為過世奶奶挑選羅馬拼音(泰雅族名字)的過程，進行自我尋找，寫作靈巧，展現生動、有力的文學能量。入圍者另有：桂春·米雅〈歸途〉、陳美齡〈在遠方的說話〉、李信·書達〈千年的守護之約〉，各獲入圍證書乙份。游以德期許將來能持續鑽研原住民的社會議題。表示希望以文學創作或劇場演出替原住民發聲。

(中時電子報)