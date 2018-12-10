孟晚舟事件 美欲藉挑釁釋放這警訊...

華為被認為沒那麼脆弱，與高度依賴美國半導體產品的中興通訊不同，不會面臨像中興那樣的生存危險。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，因為違反美國對伊朗的制裁禁令，及謊騙美國多間金融機構，觸犯詐欺罪，令全球金融市場動盪；原本在美中貿易戰限定90天達成協議的情況下，此事件卻讓情勢火上加油。外媒也透露為，孟晚舟被捕有可能破壞世界兩個最大經濟體為了化解貿易戰而舉行的敏感談判，給其他國家一個警告，反映出美國政府的堅定態度，以及對中國科技企業做生意的安全顧慮。

華為在5G領域位於世界前列，高科技產業可以在世界市場通行無阻，美國的谷歌、推特、臉書，卻連中國的大門都不得而入，一直是美國的眼中釘，美國直接打擊華為高管無疑與中國與美國在高科技領域競爭有關。有分析認為，指控華為暗通伊朗更像是一個藉口，實際上美國最擔心的是華為可能替政府從事監視活動，讓美國指責不公平競爭，預感到此類企業終將給美國帶來戰略性危險，於是加強防範。

專家認為，美方此舉是遏制中國迅速崛起為科技大國的下一輪舉措的首次出擊。不過中國「不太可能甘心忍受美方這種做法」，加上美國的指控尚缺乏更高清晰度和細節，「逮捕孟晚舟看起來具有挑釁意味」，可能被解讀為「並非單純的執法行動。」

但華為被認為沒那麼脆弱，與高度依賴美國半導體產品的中興通訊不同，不會面臨像中興那樣的生存危險。不過，分析人士認為，華為可能面臨美國政府更為廣泛的制裁。

(中時電子報)

孟晚舟被上銬 陸媒痛批：踐踏中… 加拿大移除華為5G設備 代價逾300…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。