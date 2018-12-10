孟晚舟事件 美欲藉挑釁釋放這警訊...

2018年12月10日 05:28 中時電子報 陳舒秦

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，因為違反美國對伊朗的制裁禁令，及謊騙美國多間金融機構，觸犯詐欺罪，令全球金融市場動盪；原本在美中貿易戰限定90天達成協議的情況下，此事件卻讓情勢火上加油。外媒也透露為，孟晚舟被捕有可能破壞世界兩個最大經濟體為了化解貿易戰而舉行的敏感談判，給其他國家一個警告，反映出美國政府的堅定態度，以及對中國科技企業做生意的安全顧慮。

華為在5G領域位於世界前列，高科技產業可以在世界市場通行無阻，美國的谷歌、推特、臉書，卻連中國的大門都不得而入，一直是美國的眼中釘，美國直接打擊華為高管無疑與中國與美國在高科技領域競爭有關。有分析認為，指控華為暗通伊朗更像是一個藉口，實際上美國最擔心的是華為可能替政府從事監視活動，讓美國指責不公平競爭，預感到此類企業終將給美國帶來戰略性危險，於是加強防範。

專家認為，美方此舉是遏制中國迅速崛起為科技大國的下一輪舉措的首次出擊。不過中國「不太可能甘心忍受美方這種做法」，加上美國的指控尚缺乏更高清晰度和細節，「逮捕孟晚舟看起來具有挑釁意味」，可能被解讀為「並非單純的執法行動。」

但華為被認為沒那麼脆弱，與高度依賴美國半導體產品的中興通訊不同，不會面臨像中興那樣的生存危險。不過，分析人士認為，華為可能面臨美國政府更為廣泛的制裁。

(中時電子報)