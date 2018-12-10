兄弟倆一條心製好茶！新北茶王誕生

2018年12月10日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兄弟倆一條心，製好茶獲好評！11月21日新北好茶冬季文山包種茶比賽結果出爐，現場各家好手齊聚屏息等待，希望拔得頭籌，取得特等獎頭銜。本次共967點茶葉參賽，坪林區農友鐘國賓從眾參賽者中脫穎而出，勇奪特等獎殊榮。

位於新北市坪林水德里的「倆兄弟茶園」已傳至第3代，主人鐘國賓自幼受到父親、大哥陶冶，培養出一流製茶技術。客廳牆上滿是茶比賽的獎牌與匾額，2017年榮獲台灣「全國製茶技術競賽」亞軍外，更在今年「新北市好茶冬季文山包種茶比賽」擠下各路好手，奪下特等獎，不僅展現高超技術，也顯示每批茶的品質都非常穩定。

63年次的鐘國賓早年於新竹開水果行，每到茶產季偶爾抽空回鄉幫忙，因不捨年邁父母工作辛苦，於2001年決定返鄉接棒。對製茶抱有熱忱且精益求精的他，在大哥與父親傳授下成了在地公認的「年輕師傅」。回鄉10多年來獲獎無數，鐘國賓仍謙虛表示，製茶學問大，從生產管理到發酵、殺菁、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也一直在學習中。

鐘國賓與大哥鐘文華是家中「唯二」的男生，「倆兄弟」也各生了一對「兄弟倆」，在這巧合下以此命名茶園。如今「倆兄弟茶園」栽培面積約3公頃，年產約3,500斤，主要集中在春、冬兩季生產坪林著名的文山包種茶。

今年雖然沒有颱風侵襲，但茶芽萌芽期受到持續降雨的影響，各產區產量明顯下降，但仍然維持相當的水準，並獲得改良場評審一致好評。坪林區農會總幹事林文恭表示，新北市茶農們管理茶園以及製茶技術優良，雖然因為降雨造成減產，但茶湯品質依然甘醇，品質優良，受到評審肯定！

(中時電子報)