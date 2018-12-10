長毛臘腸狗愛吃蘋果 有食物吃才表演握手

2018年12月10日 07:47 中時 劉秀芬

沈小姐家的寵物長毛臘腸狗「耶魯」沒有什麼特殊專長，雖然會握手，但沒用食物引誘牠，手可是不肯伸出來。（沈祐麗提供）

許多人養寵物都是因小孩要求，有的則是小孩先斬後奏，或是在外求學父母管不到先養再說，待畢業或當兵時只好帶回老家請爸媽照顧，六甲區公所員工沈小姐家的寵物長毛臘腸狗「耶魯」也是這樣來的。

沈小姐說，兒子去當兵，小狗只好帶回家讓她養。本來她是不想養狗的，而且白天還要上班，下班還要做家事，哪有時間養狗，但狗狗其實也很可愛，心一軟就留下來養了。

小狗剛帶回家時，不會在固定地方大小便，她還去買了狗狗便便專用墊子來訓練牠，狗一尿就馬上抱去墊子上，沒想到狗狗以為要尿尿後再上去，變成在家裡亂尿完再跑到墊子上玩耍，幾番折騰下沈小姐也放棄了，只好自己勤快著點清洗打掃。

雖然有點小抱怨，但沈小姐可是很寶貝「耶魯」，捨不得帶出去遛狗，怕外面環境不乾淨，被跳蚤、壁蝨上身，長毛臘腸狗腿短毛長也容易弄髒，偶而才帶出去放風。

每天下班後，沈小姐火速把晚餐做好，然後換幫「耶魯」準備晚餐，因為牠就跟前跟後的緊迫盯人。沈小姐笑說，「耶魯」餐後愛吃水果，而且只吃蘋果，其他都不要，牠也沒有什麼特殊專長，雖然會握手，但沒用食物引誘牠，手可是不肯伸出來。

(中時 )