又講屍骨未寒！網友驚：王世堅到底多愛姚文智？

2018年12月10日 07:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

縣市長選戰民進黨大敗，白綠合作議題又浮上檯面，但是民進黨議員王世堅始終堅持柯黑特色，對於白綠合作議題，他日前才在政論節目表示， 「姚文智屍骨未寒，我們民進黨就用大花轎把柯文哲抬進來，這像話嗎！」，讓現場來賓驚呆了。沒想到接受採訪時，一再重覆這句驚世警語，讓網友戲稱「他這幾天講的話幾乎完全沒變欸，到底有多喜歡屍骨未寒跟大花轎」！

王世堅日前在政論節目《關鍵時刻》中，對於民進黨是否和台北市長柯文哲重啟白綠合作議題上，王世堅堅定表示，「選舉剛選完，姚文智才剛犧牲，姚文智屍骨未寒的時候，我們民進黨就用大花轎，去把柯文哲抬進來，這像話嗎？」驚天一語立即引起在場來賓爆笑，但王世堅面依舊不改色繼續說，民進黨除了法理，應該還要有情義，選舉輸贏是一時的，是非理想價值才是永遠的。

沒想到，這句驚天警語沒有因此而落幕，在昨日接受東森新聞的採訪時，記者再度問到白綠合作議題上，王世堅依舊表示，他徹底反對白綠合作，尤其現在剛選完，姚文智才剛剛壯烈犧牲，那姚文智屍骨未寒的時候，民進黨就要用大花轎，去把柯文哲抬進來？未免太離譜了！

對於王世堅一再重覆「屍骨未寒」和「大花轎」，批踢踢網友快笑死了！紛紛表示，「他這幾天講的話幾乎完全沒變欸，到底有多喜歡屍骨未寒跟大花轎」、「文智背後涼涼的」、「姚文智:我只是去英國念書，我還沒死」、「其實我覺得他比喻蠻生動的啦」，但也有網友不認同王世堅做法，「王世堅天天講姚死了，有這種黨內同志真倒楣」、「去跟黨內靠北啊！出來放話幹三小」！

(中時電子報)