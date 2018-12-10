華為贊助新北耶誕城恐資安外洩？一張圖狠打臉蘇巧慧

2018年12月10日 08:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

李正皓在臉書貼出這張圖打臉蘇巧慧。(擷取自李正皓臉書)

民進黨立委蘇巧慧昨質疑，新北市府連3年接受華為贊助辦理新北耶誕城，讓華為商標與吉祥物出現在新北市府大樓，當全球以戒慎恐懼之姿面對華為帶來的資安風險，新北市府卻公然接受其大力贊助，「已經不是荒謬二字可以形容」。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓貼出一張圖狠打臉蘇巧慧。

蘇巧慧昨在臉書指出，由於具有竊取情資、資安外洩的重大國安疑慮，美國、日本、紐西蘭、澳洲、英國與部分歐盟國家，都已經禁止或正研議禁止政府與國內電信商採購中國電訊設備大廠華為的產品，甚至計畫全面根除已經建置的華為設備。但新北市府卻連三年接受華為公司的贊助，「試問來自中國的華為與抖音（TikTok），究竟是給新北市政府多少贊助，才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？」

蘇巧慧質疑，當全球以戒慎恐懼之姿面對中國華為所帶來的資安風險，新北市政府卻公然接受其大力贊助，卻用耶誕城為華為營造正面形象，「已不是荒謬二字可以形容」。

對此，李正皓在臉書指出，蘇貞昌剛輸掉新北市選戰，女兒蘇巧慧心有不甘不意外，但蘇巧慧貴為立法委員，卻連基本的國際觀都沒有，讓他不可置信。

「什麼叫『全世界』都在防華為的資安外洩，所以新北市不應該接受贊助？一張圖就可以打臉蘇巧慧」。李正皓貼出華為英文網頁的Global Sponsorships，直言難道義大利的AC Milan、法國的Paris Saint-Germain、西班牙的足球甲級聯賽這些都不怕資訊安全外洩？難道蘇巧慧的全世界不包括義大利、西班牙、法國？

李說最簡單的概念就是「金流」不等於「資訊流」，「我贊助你，不等於我能得到你的機密資料」。也因此，雖上述國家均與大陸有競合關係，但在商業的贊助上，是一碼歸一碼的。「果然還是韓總說的對，英文很重要！」

(中時電子報)