結婚1年多老公中風昏倒 妻「責任盡了」求離婚

結婚1年多老公中風昏倒 妻「責任盡了」求離婚。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

宜蘭一名女子小紋(化名)去年1月與男子阿忠(化名)結婚，未料夫妻結婚不滿2年，阿忠突然腦中風昏倒，小紋認為丈夫事前隱瞞高血壓病史，及車貸、信貸等債務，小紋認為她幫先生出了66萬醫療費「責任盡了」向宜蘭地方法院訴請離婚，法官判准。

判決書指出，小紋2014年與阿忠交往，2017年1月結婚，然而幸福婚姻維持不到1年，同年11月阿忠突然在公司昏倒，經診斷為腦幹出血中風，昏迷指數3無治癒可能。

阿忠住院期間，他的手機陸續傳來銀行催繳簡訊，小紋才發現丈夫有車貸、信貸、信用卡費、保費等債務。另外小紋曾去阿忠宿舍整理東西，發現他2014年即經診斷有重度高血壓，但丈夫在結婚前均隻字未提，小紋認為丈夫刻意隱瞞病情，以「欺騙手段」騙她同意結婚，已經違反婚姻「互信互愛」基礎。

雖然小紋主張精神財務蒙受損失，但基於夫妻情份，另擔心婆婆公公無法承受，仍為阿忠處理債務及支付醫療費用，共66萬7千元。小紋認為她「已善盡妻子及媳婦職責」訴請離婚。

小紋提出債務明細、催繳簡訊、醫療費用收據等為證，法官認為小紋確實為丈夫清償債務。法官認為，阿忠婚前隱瞞疾病，違反夫妻信任、尊重，，且阿忠自106年11月昏迷迄今將近1年，2人「空有夫妻之名，而無夫妻之實」，判准離婚。

(中時電子報)

遲未到班 車留快速道路 失蹤瑞… 好衰？男大生帶17本存摺領錢 被3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。