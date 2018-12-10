結婚1年多老公中風昏倒 妻「責任盡了」求離婚

2018年12月10日 07:59 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

宜蘭一名女子小紋(化名)去年1月與男子阿忠(化名)結婚，未料夫妻結婚不滿2年，阿忠突然腦中風昏倒，小紋認為丈夫事前隱瞞高血壓病史，及車貸、信貸等債務，小紋認為她幫先生出了66萬醫療費「責任盡了」向宜蘭地方法院訴請離婚，法官判准。

判決書指出，小紋2014年與阿忠交往，2017年1月結婚，然而幸福婚姻維持不到1年，同年11月阿忠突然在公司昏倒，經診斷為腦幹出血中風，昏迷指數3無治癒可能。

阿忠住院期間，他的手機陸續傳來銀行催繳簡訊，小紋才發現丈夫有車貸、信貸、信用卡費、保費等債務。另外小紋曾去阿忠宿舍整理東西，發現他2014年即經診斷有重度高血壓，但丈夫在結婚前均隻字未提，小紋認為丈夫刻意隱瞞病情，以「欺騙手段」騙她同意結婚，已經違反婚姻「互信互愛」基礎。

雖然小紋主張精神財務蒙受損失，但基於夫妻情份，另擔心婆婆公公無法承受，仍為阿忠處理債務及支付醫療費用，共66萬7千元。小紋認為她「已善盡妻子及媳婦職責」訴請離婚。

小紋提出債務明細、催繳簡訊、醫療費用收據等為證，法官認為小紋確實為丈夫清償債務。法官認為，阿忠婚前隱瞞疾病，違反夫妻信任、尊重，，且阿忠自106年11月昏迷迄今將近1年，2人「空有夫妻之名，而無夫妻之實」，判准離婚。

(中時電子報)