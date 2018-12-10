NBA》詹皇孤立無援 為何沒人想抱團？

湖人隊詹姆斯。（美聯社資料照）

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中時電子報

詹姆斯(LeBron James)加盟湖人並不如前幾次轉隊那樣轟動，也吸引不到其他球星合體。外界盛傳的保羅喬治(Paul George)、里歐納德(Kawhi Leonard)、巴特勒(Jimmy Butler)都興趣缺缺，杜蘭特(Kevin Durant)更直言沒人想和詹姆斯打球。

《BleacherReport》雜誌的報導引述多位球星的話，理由就是「不值得」。湖人中鋒錢德勒(Tyson Chandler)說：「詹姆斯永遠是球隊核心，所有人都只能配合他，這是很大的犧牲，不過你能贏球。」

杜蘭特分析這跟球員的類型有關，他舉射手柯佛(Kyle Korver)為例，「柯佛就很適合詹姆斯，因為他原本已是支援型的得分手。如果換成里歐納德這類的球星，他需要大量持球與控場，就不適合與詹姆斯聯手。」

騎士上季陷入困境，詹姆斯曾看中拓荒者控衛利拉德(Damian Lillard)，但利拉德也沒興趣。與詹姆斯聯手摘冠，其實就跟幫詹姆斯打工沒什麼分別，最終的榮耀始終屬於詹姆斯。

另一個理由是詹姆斯缺乏殺手本色。球員不分敵我都會害怕喬丹(Michael Jordan)與布萊恩(Kobe Bryant)，但不怕詹姆斯。林書豪曾在練球時對布萊恩說：「只有神能令我畏懼。」布萊恩回說：「我就是神。」這種唯我獨尊的霸氣也是詹姆斯不具備的。

蓋伊(Rudy Gay)說：「年輕球員尊敬詹姆斯，但未必害怕詹姆斯，他們有些人還自認能迎頭趕上。」於是在東區季後賽，溜馬、塞爾提克的一票楞頭青都把詹姆斯逼到第7戰。除了當年韋德(Dwyane Wade)是有真交情之外，能夠張開雙臂擁抱詹姆斯的球星恐怕很難找了。

(中時電子報)

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