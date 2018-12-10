蔡政府打假新聞 洪孟楷嗆：蔡政府仍不瞭解民意！

總統蔡英文。(圖／本報資料照，王英豪攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

蔡政府在九合一選舉潰敗，蔡總統當天稱會「深刻檢討」並辭去兼任黨主席職務，但蔡政府顯然未記取教訓，仍強硬推動部分政策，行政院9日表示，將提案修正《數位通訊傳播法》，若政府主管機關或檢舉人發現有人在社群網站公開散播不實謠言訊息，可要求社群平台進行查核，查證屬實後，業者將在24小時內下架，否則會連帶處罰鍰。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批「蔡政府怪東怪西就是不怪自己」。

行政院發言人Kolas 9日表示，政院陸續將修正《數位通訊傳播法》、《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》等10幾項法案，「針對散播謠言、錯假訊息者，修法加重罰則」。行政院長賴清德日前也在選後檢討報告表示，傳統文宣及訊息澄清因應方式，在大選中完全失靈，「對於假訊息的流傳與不實攻擊，在第一時間無法遏止」，部會態度不夠積極，也缺乏在網路有效的說明，讓政府在數位時代中無法掌握民眾的需求。

對此，洪孟楷昨深夜在臉書表示，蔡英文政府宣告要查不實消息，還要修法要求業者在24小時內下架，但蔡政府才剛說完要檢討反省，卻又回到怪罪「假新聞」的一千零一招，換句話說蔡政府還是沒有了解到底民眾反彈的是什麼！

洪孟楷直言，首先，要讓社群網站業者納入開罰，並要求24小時下架，這根本是創世界各國先例，即便是臉書的發源地美國，也並未以此立法，要以政府力量介入社群網站的內容，「分明在做思想審查，根本大走民主倒車」。

他說，連在社群網站的假頁面詐騙被檢舉了，都無法於24小時內要求下架，如今行政院卻高舉立法大旗說要讓認定的假新聞下架，這「不是自我打臉嗎？」如果蔡政府真神通廣大，請「先管制臉書詐騙網頁，並為國內遭詐欺受騙受害者追回損失」。

洪孟楷痛批，「蔡政府怪東怪西就是不怪自己」，說了一千零一次的假新聞，腦筋還動到社群網站上，最終，最無法讓人相信的，還是打壓新聞自由的蔡政府。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

華為贊助新北耶誕城恐資安外洩？… 九二共識＋兩國論 港媒：小英敗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。