蔡政府打假新聞 洪孟楷嗆：蔡政府仍不瞭解民意！

2018年12月10日 08:37 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府在九合一選舉潰敗，蔡總統當天稱會「深刻檢討」並辭去兼任黨主席職務，但蔡政府顯然未記取教訓，仍強硬推動部分政策，行政院9日表示，將提案修正《數位通訊傳播法》，若政府主管機關或檢舉人發現有人在社群網站公開散播不實謠言訊息，可要求社群平台進行查核，查證屬實後，業者將在24小時內下架，否則會連帶處罰鍰。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批「蔡政府怪東怪西就是不怪自己」。

行政院發言人Kolas 9日表示，政院陸續將修正《數位通訊傳播法》、《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》等10幾項法案，「針對散播謠言、錯假訊息者，修法加重罰則」。行政院長賴清德日前也在選後檢討報告表示，傳統文宣及訊息澄清因應方式，在大選中完全失靈，「對於假訊息的流傳與不實攻擊，在第一時間無法遏止」，部會態度不夠積極，也缺乏在網路有效的說明，讓政府在數位時代中無法掌握民眾的需求。

對此，洪孟楷昨深夜在臉書表示，蔡英文政府宣告要查不實消息，還要修法要求業者在24小時內下架，但蔡政府才剛說完要檢討反省，卻又回到怪罪「假新聞」的一千零一招，換句話說蔡政府還是沒有了解到底民眾反彈的是什麼！

洪孟楷直言，首先，要讓社群網站業者納入開罰，並要求24小時下架，這根本是創世界各國先例，即便是臉書的發源地美國，也並未以此立法，要以政府力量介入社群網站的內容，「分明在做思想審查，根本大走民主倒車」。

他說，連在社群網站的假頁面詐騙被檢舉了，都無法於24小時內要求下架，如今行政院卻高舉立法大旗說要讓認定的假新聞下架，這「不是自我打臉嗎？」如果蔡政府真神通廣大，請「先管制臉書詐騙網頁，並為國內遭詐欺受騙受害者追回損失」。

洪孟楷痛批，「蔡政府怪東怪西就是不怪自己」，說了一千零一次的假新聞，腦筋還動到社群網站上，最終，最無法讓人相信的，還是打壓新聞自由的蔡政府。

(中時電子報)