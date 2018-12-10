好衰？男大生帶17本存摺領錢 被3警盤查…

男大生帶17本存摺領錢，被3警盤查。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北市一名黃姓男大生今年6月在一間7-11領錢，因為他身上帶了17本存摺，引起警方注意，懷疑他是詐騙車手，並要求出示證件和存摺，黃男自認他沒犯法拒絕配合，結果被3名員警包圍在超商半小時接受盤查。事後黃男怒告3警違法搜索。

黃男指出，當天他帶著自己、女友及母親的17本存摺，到北市羅斯福路三段銀行補登存摺，沒想到他在超商提款機領完錢後，被一名警察懷疑是詐騙車手，黃男不知所措，以為遇到「金光黨」，轉而求救超商店員，該名警察後來呼叫2名同仁到場。

據蘋果報導，黃男驚恐的說，3名員警把他圍在超商角落，要求他必須交出存摺，否則不放人走，他擔心無法離開只好乖乖交出存摺讓警方拍照，過程僵持了約30分鐘。黃男怒批「台灣是一個法治國家，警察卻侵害《憲法》賦予的權利」，之後控告警察違法搜索、強制罪、誹謗等罪。

蔡姓員警到案則稱，他在超商內看到黃男一次帶17本存摺，行跡可疑，以為黃男是詐騙車手，因此要求查驗身分和存摺帳戶是否為警示帳戶。前來支援的林姓員警則稱，最後查證沒問題即讓黃男離開。

檢方調查，黃男身上異常攜帶過多存摺，警員合理懷疑涉及不法而盤查，是依法執行職務，且沒有證據顯示警方用脅迫手段逼迫黃男配合，檢方認為警員無涉及違法搜索或強制罪，予以不起訴。

(中時電子報)

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