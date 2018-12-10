驚悚馬拉松斷掌接回手術 網歪樓盯看「超正女醫師」

2018年12月10日 08:33 中時電子報 張國欽

高雄醫學大學附設醫院近3個月救治多起在家DIY木工、遭電鋸截斷手指或手掌的案例，高醫整型外科主治賴昕隄向媒體說明病患手術過程，網卻歪樓把焦聚放在外型亮麗的賴昕隄身上，紛紛留言驚呼「女醫師好漂亮」。

31歲的賴昕隄的父親是整型名醫賴春生，姐姐是高雄市立大同醫院整外醫師賴雅薇，姐妹倆都有精緻五官與168公分的高聎身材，也是批踢踢表特版討論的美女，曾因父親整型名醫，被質疑是人工美女，但兩人拿出少女時期登過平面媒體的剪報，五官與年少一樣，完全是「天然美女」。

賴氏父女是國內整外醫界唯一父女3人檔，賴春生有3位女兒，最小的女兒還在讀大學，3個女兒個個貌美會讀書，是「人生勝利組」。

日前對媒體進行手術過程說明會的賴昕隄，不僅人長的美，今年2月還是住院醫師時，撰寫的論文就登上全球頂尖的《新英格蘭期刊》，是一位兼具美貌與醫術的優秀醫師。

她在這篇論文寫指出，日前高雄有一名81歲男性病患，日前左腿突然發紫疼痛，痛到無法走路，送到高醫後確診為急性廣泛性栓塞症，死亡率高達4成，臨床案例經常只能截肢保，高醫整形外科女醫師與醫療團隊當機立斷，馬上做筋膜切開術降低組織壓力，再由心臟內科使用導管治療溶解靜脈大範圍血栓，成功保住患者的左腿。此病例登上全球頂尖醫學期刊《新英格蘭雜誌》，為台灣整型外科醫學的首次。

此外，高醫近3個月以來醫治多起斷指或斷掌案例，其中一名婦人的整個手掌也完全被切斷，另一名男子則是操作電鋸時精神狀況不濟，一失神就切斷左手5根指頭。

高醫整外主治醫師黃書鴻解釋，上述兩名嚴重案例皆因電鋸切割傷，造成組織「撕裂不規則」，斷面處呈「鬚狀不平整」，接合困難，經由醫療團隊10多個小時的馬拉松式顯微手術接合，才將手指及斷掌接回。

(中時電子報)