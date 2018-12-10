影》首度以性侵被告身分北檢應訊 鈕承澤：答案永遠只有一個

涉及性侵女工作人員的導演鈕承澤10日在法警陪同下到地檢署報到，準備接受檢察官偵訊。（季志翔攝）

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鈕承澤首度以性侵被告身分北檢應訊。(陳志賢攝)

導演鈕承澤被控性侵案，台北地檢署原擬上週五傳喚他到案，但他請假未到，檢方改於今早9時30分首度以性侵案被告身分傳喚他出庭，鈕承澤出家門時，只向媒體說「答案永遠只有一個」，搭車前還搖下車窗對攝影記者說「辛苦了」。鈕準時進入北檢，直奔樓上偵查庭，面對媒體詢問，不發一語。

由於媒體為採訪擠爆北檢，因此檢方也增派法警維持秩序。

被害人控稱，11月23日，鈕承澤邀她和長官等人到北市忠孝東路四段的工作室吃晚餐、喝酒聊天，當時現場有多名鈕承澤的友人，眾人飲酒後逐一離去，隔日凌晨僅剩下鈕與被害人，2人坐在沙發上，鈕先靠近她，並撫摸她頭髮、肩膀，隨後將她撲壓在沙發上強吻、襲胸，接著脫去她的衣褲，要求口交，因無法勃起，改以手指性侵。

鈕承澤由律師胡原龍陪同之下快步步出家門 ，過稱中不發一語。(中天新聞)

但據了解，鈕在警詢時供稱，女方在酒攤結束後，仍留下來未離開，他認為雙方應是互有好感，他想與女方親熱時，他沒看出女方明確表達不同意，當女方出言要求停止，他就停手，不認為自己涉有性侵的主觀犯意。

檢警調查，事發當天，鈕從中午起就在工作室接待一組夫妻客人，被害人和她的主管直到下午才加入，直到午夜12點，被害人女主管先離開後，只剩被害人與鈕獨處。

鈕自認對方留下的舉動是在表達好感，因而與對方發生進一步的親密接觸，未料雙方認知有落差，鈕事後雖曾傳簡訊向對方道歉並下跪請求和解，但仍被對方提告性侵。

由於現場僅鈕與女方在場，女方的指控，原本只是單一指述，但因鈕事後不斷私訊道歉，希望女方不要提告，並拿60萬元支票透過女方主管轉交被拒收；鈕事發後種種試圖彌補女方的舉動，如今反成為不利的關鍵事證。

(中時 )

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