獨〉首見速食義大利麵店 SPIGA PASTA EXPRESS開賣 套餐180起免收服務費

2018年12月10日 09:16 工商 姚舜

用香蒜橄欖油炒製的〈蒜味鮮蝦海苔義大利麵〉蒜香誘人並帶微辣，海苔絲則增加了鹹香海味。（圖／姚舜）

〈蒜辣鮮蝦海苔義大利麵〉所用的鮮蝦是嘉義無毒蝦，味道鮮甜。（圖／姚舜）

開在台北南京東路、一江街口的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉，午餐單點義大利麵免費升級為附麵包＋湯或沙拉＋主食義大利麵的套餐，180元起且並不另收服務費。（圖／姚舜）

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉套餐所附的湯品是濃湯，兼顧暖胃與飽足感。（圖／姚舜）

為慶祝新店開業，〈SPIGA PASTA石壁家〉3家連鎖門市同步推出「義大利湯麵」，圖為〈德腸野菜起司番茄湯麵〉。（圖／姚舜）

〈德腸野菜起司番茄湯麵〉的湯頭是以薩索雞骨、新鮮番茄與一點番茄糊熬製的雞湯，味道甘甜並帶有番茄酸。（圖／姚舜）

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉標榜快速，客人透過玻璃窗可看到廚師炒義大利麵的過程。（圖／姚舜）

除了義大利麵，在〈SPIGA PASTA EXPRESS〉也可以單點味道濃醇、口感滑潤綿密的〈義式鮮奶酪〉。（圖／姚舜）

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的〈紐 約重乳酪蛋糕〉起司味濃重，並內蘊檸檬甜酸香，可配咖啡當下午茶。（圖／姚舜）

在〈SPIGA PASTA EXPRESS〉，餐具與調味料都是客人自取。（圖／姚舜）

講求快速的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉是客人在櫃檯點餐後，廚房10分鐘內出餐，且不收服務費。（圖／姚舜）

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的店裝簡約俐落不失現代感。（圖／SPIGA PASTA)

採全新業態營運的〈〈SPIGA PASTA EXPRESS〉，位在台北市南京東路與一江街口商圈，因坐擁三角窗所以採光很好。（圖／姚舜）

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉戶外設有座位，客人可在此用餐或喝咖啡。（圖／姚 舜）

獨〉首見速食義大利麵店SPIGA PASTA EXPRESS開賣 套餐180起免收服務費

台北市出現了一家採類似速食店（Fast Food)模式服務的義大利麵店(Pasta House)！去年引進日本Newwokubu製麵集團旗下義大利麵餐廳〈SPIGA PASTA石壁家〉入台的慕里諾餐飲集團，為迎合上班外食族的用餐需求在台北市南京東路、一江街口推出〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的快速服務店型，除採櫃檯點餐、快速供餐外，另外兩大賣點是：不收服務費，中午點義大利麵自動升級為套餐，食客只要180元起就可享受含麵包+湯或沙拉+義大利麵的套餐，擺明就是要以超值吸客。

為炒熱買氣並吸引鄰近上班族注意，將於12月13日正式開幕的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉推出開幕優惠活動，自12/13日起至12/15日消費者到店點用推出義大利麵品項，每日前30名半價優惠，另外晚餐時段只要打卡就可享比利時白啤酒買一送一優惠。

此外，鑑於氣溫漸涼並為慶祝SPIGA石壁家系列第3號門市開幕，〈SPIGA PASTA石壁家〉3家連鎖門市更同步推出源於日本、連義大利都吃不到的帶湯帶料的「義大利湯麵」，提供3種暖胃義大利湯麵供食客選擇。

以「義大利生麵速食店」定位設計店型與提供服務的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉，裝潢設計簡約俐落、清水模牆面時尚現代且舒適清爽，因坐擁三角窗地利，全店採光良好，透過大片落地玻璃窗可欣賞街景。另開放式廚房設計，客人可以看到廚師現炒義大利麵的過程。

〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的點餐與服務態有點像去MOS摩斯漢堡，客人在櫃檯點餐後，自取餐具與調味醬料，然後找位子就座，由服務人員將烹調好的PASTA送到桌上。有點「半自助」的味道，卻又有服務人員幫忙送餐。

EXPRESS講求的就是「快」，所以〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的菜單也主打「新、速、實、廉」，每周供輪流供應7款不同口味的義大利麵，傍晚5點後則變身「時尚小酒館」，提供諸如：〈帆立貝鮮蝦義式炒蛋〉與〈炸物拼盤〉等單點菜式與佐餐菜餚。

義大利吃不到的「義大利湯麵」，跟「湯咖哩」一樣都是是標準的「和風洋食」。據日本人自己說法，帶湯的義大利麵最早始於日本群馬縣的一家義大利麵老店，因為不想浪費炒蛤蜊後剩下的醬汁與湯汁，所以這老店的老闆將醬汁與高湯結合煮義大利麵，因為東方人喜歡喝湯，帶湯的義大利麵開始在日本流行。以今天的說法，這應該也 算是一種「循環經濟」的概念吧。

同樣都是帶湯的麵，義大利湯麵碗中的湯頭比日本拉麵少，但是食材配料卻比日式拉麵豐富多樣。〈SPIGA PASTA石壁家〉本季3家店同步供應的義式湯麵中，的〈雞肉咖哩奶油湯麵〉是以葫蘆巴、陳皮、肉桂等辛香料調配，是道帶有少許辣度的印度咖哩風格。〈辣醬半熟蛋野菇茄子湯麵〉也是充滿異國風味，廚師使用具豆瓣渾厚風味的韓式辣醬混合日本山椒粉作為湯頭，再搭配肉醬與日本圓茄料理。

喜愛纖細風格的饕客，可選擇蔬菜與薩索雞骨所熬煮湯頭而成的〈德腸野菜起司蕃茄湯麵〉，既可吃到大量鮮甜蔬菜，也有與馬斯卡彭起司超搭的德式香腸片，配料份量多又豐富。在《SPIGA PASTA EXPRESS》湯麵品項是以輪流方式為供應，每天更換。

(工商 )