獨〉首見速食義大利麵店 SPIGA PASTA EXPRESS開賣 套餐180起免收服務費

獨〉首見速食義大利麵店SPIGA PASTA EXPRESS開賣 套餐180起免收服務費
台北市出現了一家採類似速食店（Fast Food)模式服務的義大利麵店(Pasta House)！去年引進日本Newwokubu製麵集團旗下義大利麵餐廳〈SPIGA PASTA石壁家〉入台的慕里諾餐飲集團，為迎合上班外食族的用餐需求在台北市南京東路、一江街口推出〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的快速服務店型，除採櫃檯點餐、快速供餐外，另外兩大賣點是：不收服務費，中午點義大利麵自動升級為套餐，食客只要180元起就可享受含麵包+湯或沙拉+義大利麵的套餐，擺明就是要以超值吸客。
為炒熱買氣並吸引鄰近上班族注意，將於12月13日正式開幕的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉推出開幕優惠活動，自12/13日起至12/15日消費者到店點用推出義大利麵品項，每日前30名半價優惠，另外晚餐時段只要打卡就可享比利時白啤酒買一送一優惠。
此外，鑑於氣溫漸涼並為慶祝SPIGA石壁家系列第3號門市開幕，〈SPIGA PASTA石壁家〉3家連鎖門市更同步推出源於日本、連義大利都吃不到的帶湯帶料的「義大利湯麵」，提供3種暖胃義大利湯麵供食客選擇。
以「義大利生麵速食店」定位設計店型與提供服務的〈SPIGA PASTA EXPRESS〉，裝潢設計簡約俐落、清水模牆面時尚現代且舒適清爽，因坐擁三角窗地利，全店採光良好，透過大片落地玻璃窗可欣賞街景。另開放式廚房設計，客人可以看到廚師現炒義大利麵的過程。
〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的點餐與服務態有點像去MOS摩斯漢堡，客人在櫃檯點餐後，自取餐具與調味醬料，然後找位子就座，由服務人員將烹調好的PASTA送到桌上。有點「半自助」的味道，卻又有服務人員幫忙送餐。
EXPRESS講求的就是「快」，所以〈SPIGA PASTA EXPRESS〉的菜單也主打「新、速、實、廉」，每周供輪流供應7款不同口味的義大利麵，傍晚5點後則變身「時尚小酒館」，提供諸如：〈帆立貝鮮蝦義式炒蛋〉與〈炸物拼盤〉等單點菜式與佐餐菜餚。
義大利吃不到的「義大利湯麵」，跟「湯咖哩」一樣都是是標準的「和風洋食」。據日本人自己說法，帶湯的義大利麵最早始於日本群馬縣的一家義大利麵老店，因為不想浪費炒蛤蜊後剩下的醬汁與湯汁，所以這老店的老闆將醬汁與高湯結合煮義大利麵，因為東方人喜歡喝湯，帶湯的義大利麵開始在日本流行。以今天的說法，這應該也 算是一種「循環經濟」的概念吧。
同樣都是帶湯的麵，義大利湯麵碗中的湯頭比日本拉麵少，但是食材配料卻比日式拉麵豐富多樣。〈SPIGA PASTA石壁家〉本季3家店同步供應的義式湯麵中，的〈雞肉咖哩奶油湯麵〉是以葫蘆巴、陳皮、肉桂等辛香料調配，是道帶有少許辣度的印度咖哩風格。〈辣醬半熟蛋野菇茄子湯麵〉也是充滿異國風味，廚師使用具豆瓣渾厚風味的韓式辣醬混合日本山椒粉作為湯頭，再搭配肉醬與日本圓茄料理。
喜愛纖細風格的饕客，可選擇蔬菜與薩索雞骨所熬煮湯頭而成的〈德腸野菜起司蕃茄湯麵〉，既可吃到大量鮮甜蔬菜，也有與馬斯卡彭起司超搭的德式香腸片，配料份量多又豐富。在《SPIGA PASTA EXPRESS》湯麵品項是以輪流方式為供應，每天更換。
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