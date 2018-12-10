怪獸兩張！客人唸錯電影名 影城員工忍笑遇過不少奇葩　　

2018年12月10日 09:15 中時電子報 戴安瑋

看電影要買票，記不得片名時，常會說是誰演的，也將兩部電名串在一起的。一名曾在電影院打工大學生在網路論壇《Dcard》分享售票經驗說，常碰到顧客把片名說錯，如「與神同行」說成「與神同在」、「摩天大樓」說成「巨石強森」。文章一出釣出更多搞笑經驗，如「怪獸與葛林戴華德的罪行」說成「怪獸與格雷的罪行」，而且真的是只有40%的客人可以正確的唸完，讓網友笑翻。

日前有網友在《Dcard》分享他在影城打工的售票經驗說，自己因為喉嚨禁不起賣票的摧殘，於是離職，但她要分享打工時遇到客人買票時，說出的各種奇葩電影名字。文章一出後，有網友也在《Dcard》上發文，指他因為在影城上班，也遇到過不少奇葩，如下:

電影「芮氏9.6」

客人：哩厚，我要看吶氏9.6

我：好的

（是個可愛的北北就原諒他唄）

客人：我要芮氏9.0

被他女朋友糾正：是9.6啦........

電影「怪獸與葛林戴華德的罪行」

這個真的是只有40%的客人可以正確的唸完ㄋ

客人：我要看那個怪獸.......（中間自己含糊唸過）的罪行

客人：我要看怪物！與那個什麼的罪行

電影「大師兄」

客人一過來都不講話在看電視牆

我：你好要看什麼電影呢

客人：大學生！

客人：阿不是 大師兄 兩張學生..............

電影「我想要你記得」

客人通常一來都會說我想要xx電影

客人：我想要你記得

（我一直在想你記得是什麼電影）

我：不好意思你想要什麼？？

補個員工們自己的糗事

我們上班都會一起訂便當，一直在看菜單猶豫要吃什麼，剛好看菜單看到一半客人來了

我：購票這邊請喔，你好，請問要吃什麼？

？？？自己笑出來^^

我們上班也會遇到不少外國人

或是有些abc一來都會講英文片名

遇到外國面孔的時候我們的英文能力就很重要ㄌ

以下為英文唸不太順的同事發生的故事

同事：你好，要看什麼電影

客人：fantastic beasts

同事：ok...there are ....7 rolls......

Sit...7 rolls...middle..ok??

（很艱辛的唸完了）

客人：ㄜ⋯⋯⋯可以坐後面一點嗎？

好的是個會講中文的混血兒呢

(中時電子報)