Tizzy Bac睽違五年重返舞台 新歌唱哭2千歌迷

Tizzy Bac前天舉辦新專輯演唱會。（相知音樂提供）

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中時
尤嬿妮
Tizzy Bac前天舉辦新專輯演唱會。（相知音樂提供）

Tizzy Bac睽違五年再度發行新專輯《知人》，8日舉辦「Tonight We’ll See, 我所深愛的你」新專輯演唱會，2000張門票日前開賣隨即銷售一空；久未開唱，不少樂團好友如旺福、鼓鼓、許哲珮、滅火器主唱楊大正等都親到現場支持，Tizzy Bac也為了這場演唱會準備超過24首歌曲演出長達兩個半小時，希望一次滿足期待已久的歌迷。

主唱惠婷透露，一口氣要唱這麼多歌，真是會有點累且這麼久沒和歌迷見面，演出前還是會感到有些緊張，一開場主唱惠婷看見台下這麼多歌迷，感性表示：「好不容易再次站在舞台上，中間雖然繞了一些彎經過一些曲折，但還是走到了這裡，今天就是『知人』的聚會，除了我們團員三人，在台下每一個了解我們音樂的你們，也都是Tizzy Bac的知人。」惠婷透露創作新專輯中的〈深海怪物〉時，自己正經歷極度哀傷的階段，所幸透過寫歌讓自己釋放悲傷，鼓勵歌迷如果感到憂鬱或沮喪，記得找朋友訴說或者把心情記錄下來。

安可橋段時，Tizzy Bac演唱完整版的〈You’ll See〉後，台上再度降下白紗投影幕，將主唱惠婷、鼓手前源及貝斯手哲毓的剪影投射在幕上，讓全場歌迷集體淚崩，主唱惠婷更是一度情緒激動到唱不下去，歌迷接力齊聲大合唱讓場面相當震撼動人，最後演唱會在兩千人齊唱「鐵之貝克」中畫下感人又完美的句點。明年就是Tizzy Bac成團二十週年，屆時也會有更盛大的活動，敬請所有Tizzy Bac歌迷期待。

(中時 )

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