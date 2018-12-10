太惡劣！陸痛批美加 華為公主以高血壓要求交保

孟晚舟7日在翻譯的陪同下，於溫哥華出席保釋聽證會的素描畫面。（美聯社）

友善列印
中時電子報

為了抗議華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在溫哥華被補，中國大陸外交部已召喚加拿大與美國抗議，並說這「嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣」。

據CNN新聞網等外電9日報導，中國大部外交部副部長樂玉成8日緊急召見加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum），說渥太華以應華府要求為由，羈押在溫哥華轉機的該國公民，「中方強烈敦促加方立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益。否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任」。

此外，樂玉成9日晚緊急召喚美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方無理要求加方，拘押在加拿大溫哥華轉機的華為公司負責人，提出嚴正交涉和強烈抗議。

樂玉成並強調，「美方所作所為嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，性質極其惡劣」。中方對此堅決反對，「強烈敦促美方務必高度重視中方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。中方將視美方行動作出進一步反應」。

而加拿大聆訊首次披露，孟晚舟涉嫌透過香港註冊的空殼公司星通技術有限公司（Skycom），與伊朗進行交易，違反了美國對伊朗的制裁令，並指控她涉嫌詐騙多家金融機構。

聆訊並揭露，她近11年間至少獲發7本不同護照，如果罪名成立，每項罪名最高刑罰是監禁30年。法官未就保釋請求作出裁決，周一將繼續聆訊。

華府要求將華為創始人兼總裁任正非的女兒孟晚舟引渡到美國，以接受調查並受審。但據路透報導，法院文件顯示，孟晚舟表示，她罹患嚴重高血壓，擔心在加遭拘押期間的健康狀況，因此要求在等待引渡聽證期間交保，不過加拿大檢方7日在保釋聽證庭中反對交保。

而46歲的孟晚舟堅稱無罪，表示若被加拿大引渡到美國，將會在美國法庭上抗議這些指控。

孟晚舟在申請保釋時說，她和溫哥華關係至少長達15年，並在溫哥華大量置產。法院文件顯示，她如果獲得交保，家人也會申請留在溫哥華。孟晚舟的丈夫說，審理期間，他打算帶女兒到溫哥華就學。

(中時電子報)

加拿大移除華為5G設備 代價逾300… 音檔紀錄曝光 名記者死前最後一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。