太惡劣！陸痛批美加 華為公主以高血壓要求交保

2018年12月10日 09:13 中時電子報 楊幼蘭

為了抗議華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在溫哥華被補，中國大陸外交部已召喚加拿大與美國抗議，並說這「嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣」。

據CNN新聞網等外電9日報導，中國大部外交部副部長樂玉成8日緊急召見加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum），說渥太華以應華府要求為由，羈押在溫哥華轉機的該國公民，「中方強烈敦促加方立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益。否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任」。

此外，樂玉成9日晚緊急召喚美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方無理要求加方，拘押在加拿大溫哥華轉機的華為公司負責人，提出嚴正交涉和強烈抗議。

樂玉成並強調，「美方所作所為嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，性質極其惡劣」。中方對此堅決反對，「強烈敦促美方務必高度重視中方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。中方將視美方行動作出進一步反應」。

而加拿大聆訊首次披露，孟晚舟涉嫌透過香港註冊的空殼公司星通技術有限公司（Skycom），與伊朗進行交易，違反了美國對伊朗的制裁令，並指控她涉嫌詐騙多家金融機構。

聆訊並揭露，她近11年間至少獲發7本不同護照，如果罪名成立，每項罪名最高刑罰是監禁30年。法官未就保釋請求作出裁決，周一將繼續聆訊。

華府要求將華為創始人兼總裁任正非的女兒孟晚舟引渡到美國，以接受調查並受審。但據路透報導，法院文件顯示，孟晚舟表示，她罹患嚴重高血壓，擔心在加遭拘押期間的健康狀況，因此要求在等待引渡聽證期間交保，不過加拿大檢方7日在保釋聽證庭中反對交保。

而46歲的孟晚舟堅稱無罪，表示若被加拿大引渡到美國，將會在美國法庭上抗議這些指控。

孟晚舟在申請保釋時說，她和溫哥華關係至少長達15年，並在溫哥華大量置產。法院文件顯示，她如果獲得交保，家人也會申請留在溫哥華。孟晚舟的丈夫說，審理期間，他打算帶女兒到溫哥華就學。

(中時電子報)