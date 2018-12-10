看A片起色心！姑姑竟幫脫衣助男友性侵姪女

2018年12月10日 09:19 中時電子報 張國欽

17歲的小艾（化名）寄宿在高雄姑姑家，2014年6月某日打完工返家，正好姑姑與男友阿明（化名）在家看A片，阿明竟起歹念，假意要求小艾陪他們喝酒，小艾被灌醉後，阿明便趁機將她抱到床上，脫掉她的下半身衣物性侵得逞，過程中姑姑不僅在旁觀看，還協助脫掉上衣助阿明性侵。小艾受害後身心俱創，出現自殘與傷人行為，一、二審依強制性交罪，均判姑姑與阿明8年半徒刑，最高法院駁回姑姑上訴，全案定讞。

小艾當日遭性侵後，性格大變，陸續出現自殘輕生、打弟弟等暴力行為，家人驚覺有異，便趕緊帶她去醫院診治，直到隔年4月才忍受不住向醫生哭訴遭性侵，並由母親陪同向警方報案。

阿明及姑姑到案後相互卸責，阿明辯稱是小艾姑姑指使，姑姑則辯稱是阿明主動問「我可以和妳姪女嗎？」，不過2人均坦承是在小艾酒醉後，在獲同意對其性侵 。

此案審理期間，小艾因腳扭傷掛急診，一時聯絡不到遠方的母親支付醫藥費，只好找姑姑幫忙，沒想到姑姑卻趁機會問她「妳和阿明發生關係，你有沒有要？」，小艾一時之間不知道怎麼辦，只好答「要」，姑姑則將這段對話錄下來，試圖脫罪。

但法官認定該錄音是2人為了脫罪所錄，無證據能力，一、二審均判2人8年半徒刑，姑姑不服再提上訴，遭最高院駁回。

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(中時電子報)