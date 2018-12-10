九二共識＋兩國論 港媒：小英敗選後台獨新策略？

2018年12月10日 09:17 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在此次九合一選舉大敗後，總統蔡英文是否會在「九二共識」問題上讓步？有媒體認為民進黨在這次縣市長慘敗的主要原因，就是兩岸關係凍僵，使得經濟停滯。因此大敗後，蔡英文已在兩岸政策做出調整，將呈現「執行面鬆綁、大原則未變」態勢，中央層面維持兩國論基調，但藉由國民黨縣市長承認九二共識，拉抬經濟。也就是民進黨過去做不到的，現在要透過藍營縣市長來完成，借力使力，拉抬民進黨的聲勢。

2018九合一選舉，高雄竟成為一級戰區，韓國瑜成功凝聚「反民進黨」的力量，包括受年金改革衝擊的軍公教族群、農漁會等地方派系；而他更喊出承認九二共識，「讓貨出去，人進來」，讓這股「韓流效應」讓民進黨創下空前大敗。選舉結果不僅掀起對民進黨的檢討聲浪，也影響未來兩岸關係的發展。

據港媒《中評網》報導，國民黨這次在全台22縣市攻下15縣市，民進黨只拿到6縣市，高雄雲林甚至失守。但這對民進黨而言，即是危機，也是轉機。危機當然就是施政不得民心，民怨沸騰，才會讓反對民進黨大勝。

但另一方面，《中評網》認為這次敗選也是民進黨在兩岸關係的轉機。民進黨這次敗選跟兩岸關係停滯有關，小英將藉由國民黨執政的15個縣市啟動九二共識拚經濟，做到韓國瑜說的「貨出的去，人進的來」，而小英也將於近日會見縣市長當選人，表達合作之意。這無疑解決民進黨當前的執政困境。

而中央依舊維持兩國論的基調，九合一選後，小英對兩岸政策依舊強硬無比，日前小英在會晤美國外交政策全國委員會訪問團時表示，「維持現狀的政策立場不會改變」。但包括陸委會、移民署等實際上都已有鬆綁動作，其中最明顯的就是在台北市即將登場的台北上海雙城論壇上開綠燈，讓上海市高層官員入台。

《中評網》指出目前小英的兩岸政策將採取以「兩國論加和平紅利」的「政經分離的」態勢，兩國論與和平紅利原本應是衝突的，但小英卻可利用國民黨執政縣市長承認的九二共識來完成。也就是小英過去做不到的，現在要透過藍營縣市長來完成。這是過去未曾有過的，也將是未來兩岸關係的新挑戰。

距離2020大選還有一年多，小英現在的策略要以政經分離來支撐台獨大業。借由國民黨勝選來幫她完成拚經濟的艱鉅任務。只要經濟起來了，她的支持度自然可以回升。如果經濟還是沒拉起來，民進黨就可以把責任推給國民黨和對岸。

(中時電子報)