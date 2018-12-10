新人脫離五月天獨立製作 合唱嚴爵成績亮眼

2018年12月10日 09:34 中時 尤嬿妮

新人「PEACE靖」在3年前以一首《輕輕》，與嚴爵合唱的這首電子風情歌，在YouTube締造近700萬次點擊，PEACE靖所屬的相信音樂去年改組、調整經營方向，雙方多次討論後，協議終止經紀合約，PEACE靖表示：「想要自己做做看，而相信音樂也很支持我們的決定，給予極大的祝福。」離開五月天旗下的相信音樂後，PEACE靖朝獨立製作方向繼續創作音樂，近日推出首張專輯《＃內向PARTY》，不僅包辦6首詞曲創作、編曲，甚至親自參與MV創意發想。

PEACE靖來自流行音樂世家，爸爸是創作經典歌《愛情釀的酒》原唱「紅螞蟻合唱團」的羅紘武，媽媽則是資深音樂製作人；PEACE靖從小就愛唱歌，5歲就到美國當起小小留學生，感覺美國教育注重人格發展，從小常被訓練表達意見，培養獨立思考能力。媽媽每年都會飛來陪伴1個月，自己則每年暑假回台灣團聚。留學可曾被排擠？她回應小時候不覺得有被欺負，長大回想似乎有些小女生幼稚情緒困擾。

熱愛跳舞的PEACE靖，和安那曾是同學，「從2009年開始在EXPG學舞，那時安那才小學，很可愛很有爆發力！學校有很好的學習氛圍， 大家都很努力地一起朝著夢想前進。」 至於誰的舞藝比較強？她稱讚「很喜歡看安那跳舞，因為她在舞台上表演時能量很高，相對於自己偏冷靜，我會從爆發力強的舞者動作中得到啟發，使得自己也會提煉出高能量完成表演」。

(中時 )