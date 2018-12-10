韓小編王律涵有望入小內閣？韓國瑜回應了！

韓小編王律涵。(圖/取自王律涵臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長當選人韓國瑜的小內閣近期受到各界關注，選舉期間的網路小編王律涵，昨晚傳出將入韓國瑜市府團隊，引起網路熱烈討論。而韓國瑜本人昨晚開直播表示，「很歡迎她」，也歡迎有興趣的小編可以一起為高雄服務。

韓國瑜團隊網路小編王律涵（左）上政論節目被高雄市議員陳政聞（右）當成小孩批評，她反嗆：「我們長大之後才知道你們這些大人有多噁心！」 (圖/翻攝自三立電視台)

韓國瑜選舉期間的美術小編王律涵之前在政論節目上狠嗆民進黨市議員陳政聞「長大以後，才知道你們這些大人有多噁心」一戰成名，吸引不少網友討論。

對於王律涵是否有望進入韓國瑜的小內閣名單內，將接任韓國瑜新聞局長的王淺秋9日回應，人事安排部分「由市長考量後會親自對外說明」， 另外，據《蘋果》報導，王律涵本人表示「入閣未確定」。

韓國瑜昨表示，選前小編團隊去向，大女兒韓冰、小編許佑萱都會出國念讀，嗆名嘴的小編王律涵則願意到高雄服務市民；他說，因為職缺有限，歡迎有興趣的小編製作可以到高雄，用創意參與愛情產業鏈。

對此，網友紛紛表示讚賞，「韓國瑜需要這樣的年青人，王小編加油！」、「律涵很優秀，希望可以入閣」、「膽識過人不畏強權」、「希望韓市長能多培養年輕人，國民黨年輕人接班快要斷層了！」、「國民黨欠缺的就是肯做事肯面對的年輕人，加油」、「 希望是真的，好棒！」、「年輕人才從基層培養」、「應該給年輕一代上場，給一些磨練」。

(中時電子報)

九二共識＋兩國論 港媒：小英敗… 心寒到極點！陳敏鳳曝綠營選民對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。