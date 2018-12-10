韓小編王律涵有望入小內閣？韓國瑜回應了！

2018年12月10日 09:43 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長當選人韓國瑜的小內閣近期受到各界關注，選舉期間的網路小編王律涵，昨晚傳出將入韓國瑜市府團隊，引起網路熱烈討論。而韓國瑜本人昨晚開直播表示，「很歡迎她」，也歡迎有興趣的小編可以一起為高雄服務。

韓國瑜團隊網路小編王律涵（左）上政論節目被高雄市議員陳政聞（右）當成小孩批評，她反嗆：「我們長大之後才知道你們這些大人有多噁心！」 (圖/翻攝自三立電視台)

韓國瑜選舉期間的美術小編王律涵之前在政論節目上狠嗆民進黨市議員陳政聞「長大以後，才知道你們這些大人有多噁心」一戰成名，吸引不少網友討論。

對於王律涵是否有望進入韓國瑜的小內閣名單內，將接任韓國瑜新聞局長的王淺秋9日回應，人事安排部分「由市長考量後會親自對外說明」， 另外，據《蘋果》報導，王律涵本人表示「入閣未確定」。

韓國瑜昨表示，選前小編團隊去向，大女兒韓冰、小編許佑萱都會出國念讀，嗆名嘴的小編王律涵則願意到高雄服務市民；他說，因為職缺有限，歡迎有興趣的小編製作可以到高雄，用創意參與愛情產業鏈。

對此，網友紛紛表示讚賞，「韓國瑜需要這樣的年青人，王小編加油！」、「律涵很優秀，希望可以入閣」、「膽識過人不畏強權」、「希望韓市長能多培養年輕人，國民黨年輕人接班快要斷層了！」、「國民黨欠缺的就是肯做事肯面對的年輕人，加油」、「 希望是真的，好棒！」、「年輕人才從基層培養」、「應該給年輕一代上場，給一些磨練」。

(中時電子報)