心寒到極點！陳敏鳳曝綠營選民對政府高層僅剩兩評語

2018年12月10日 09:44 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡留人無效！ 賴清德：時間到「堅定離開」

民進黨九合一慘敗，行政院長賴清德日前開記者會，預告「時機到了」就率內閣總辭，遭解讀是為2020「蔡賴配」舖路；桃園市長鄭文燦也曾表態挺小英連任。對此，資深媒體人陳敏鳳直言，這些話都讓人民心寒到了極點，代表民進黨想的還是權力運作，還是選舉。她也提及，除了自私和不知民生疾苦之外，綠營選民對現在的政府高層沒有其他的評語。

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文隨即辭去黨主席身分負責，行政院長賴清德請辭後獲慰留，但賴日前又舉辦記者會說時間一到，就會堅定地離開，率領內閣總辭，負起政治責任，不讓檢討流為空言。賴這番話被解讀是為2020「蔡賴配」舖路。此外，鄭文燦日前被問及是否支持蔡英文總統連任？他表示，球隊上半場打不好，下半局要調整隊形會打更好，公開表態力挺蔡英文。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，民進黨敗選後每個人都聲稱要徹底檢討，但到目前為止的行為完全相反。在沒有搞清楚該如何調整之前，就高喊2020是蔡賴配、一定支持蔡英文連任，陳說這些話都讓人民心寒到了極點，代表民進黨想的還是權力運作，還是選舉，完全無視選民給予重大的教訓。「這次民進黨選票大量流失，可以分類在中間選民與傳統綠營支持者二大塊」。陳說若是中間選民流失，下次選舉可能再贏回來，但若連傳統綠營支持陣營都流失事態就嚴重了。

陳敏鳳提及，綠營的傳統支持者過去支持民進黨，但民進黨上台之後卻讓他們生計受到極大威脅。她舉例，農民因為產銷失調而生計受損，但蔡政府卻只珍惜自己的官員，從不了解這些官員對農民產生怎樣的危害。制定這些沒有完整政策評估的政府官員，卻因高層喜愛而一再留任，即使卸任之後仍有位置安排。她說這種不接地氣不了解民生，實施新的政策，又不做好完整政策評估的政府官員為何害了別人生計，自己的生計卻一直都可以確保？「除了自私和不知民生疾苦之外，綠營選民對現在的政府高層沒有其他的評語」。

(中時電子報)